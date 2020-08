Romance entre Belinda y Christian Nodal desata memes

ME CAE MUY BIEN @belindapop PORQUE ELLA NO LE HACE EL FEO A NADIE, le gusta consumir lo que el país produce. Y al parecer lo de ella, lo de ella no son los guapos. El año pasado fue @LUPILLO8 y ahora anda tallando pies y otras cosas más con CRISTIAN NODAL @elnodal ¿Qué tal? pic.twitter.com/1jK9ZRzMHV