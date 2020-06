Romántica escena protagonizada por pareja de perros se viraliza

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de Facebook se compartió un video viral que ha causado miles de reacciones entre los usuarios. Se trata de la graciosa escena que protagonizaron dos perros tras ser descubiertos por su dueña. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron tendencia.



El clip de Facebook tocó el corazón de los usuarios por una emotiva escena. Una mujer dejó a sus mascotas solas en casa para realizar unas compras; sin embargo, no imaginó que al regresar los encontraría en una escena muy romántica. Este sentimental hecho se volvió tendencia en diferentes países del mundo.



No es la primera vez que los animales aprovechan la ausencia de sus dueños para hacer de las suyas en el interior de sus viviendas, sea travesuras o sus ocurrencias. Así como sucedió con una pareja de canes que protagonizaron una romántica situación que se publicó en redes.



La joven debía culminar con sus actividades y comprar unos productos en un establecimiento cercano. Por ello, pidió a sus queridas mascotas que tuvieran un buen comportamiento durante unas horas. De inmediato, la ‘pareja’ se acomodó en los muebles situados en medio de la sala para tomar una siesta.







Tal como se observa en el video viral de Facebook, la perrita miraba con ternura a su ‘compañero’ para llamar su atención. Tras un largo tiempo, la dueña retornó y se llevó tremenda sorpresa que la animó a sacar su celular para registrar la escena de sus mascotas.



Los protagonistas del clip se vieron descubiertos, pero no fue impedimento para que continúen con las tiernas caricias. Las sentimentales imágenes se divulgaron en una página de animales en Facebook, donde consiguieron más de 15.000 reproducciones volviéndose tendencia rápidamente.



Información por LV