Romeo Santos se declara ‘cachondo’

“Perdón, mi amor. ¿Qué es cachondo?”, cuestionó el cantante Romeo Santos, divertido y curioso.En una conferencia de prensa en la CDMX para promover Utopía, su cuarto álbum de estudio como solista, alguien había comenzado a describirle la bachata como algo “sensual y cachondo”, hasta que él interrumpió.Cuando los reporteros lo definieron como caliente o sexy, el llamado Rey de la Bachata lanzó una carcajada. Ahora tenía una nueva palabra favorita.“Yo soy muy cachondo en el escenario”, presumió.Neoyorquino de ascendencia dominicana y autor de polémicos éxitos, como Propuesta Indecente o Perjurio, ha hecho de eso, lo cachondo, además de una imagen pública de macho alfa, uno de sus grandes atractivos.Aunque algunos de sus temas han sido señalados como misóginos y machistas por ciertos sectores feministas, él se desmarca de las acusaciones.“Creo que hay una gran diferencia entre una canción que hable de algo sexual a una que ofenda. Trato de decir en las canciones que compongo algo cachondo, pero (situaciones donde) la mujer también lo está disfrutando.“No voy a invitar a la violencia en mi música”, defendió Romeo, quien acaba de ser padre por segunda vez.Celebrará por todo lo alto su disco Utopía en septiembre, al convertirse en el primer latino en ofrecer un concierto en el Met-Life Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 80 mil personas.“Será una noche inolvidable”, dijo.El material está integrado por 12 temas consagrados a realzar la bachata tradicional, grabados en colaboraciones con su exgrupo, Aventura, y con figuras como Monchy & Alexandra, Raulín Rodríguez y Antony “Mayimbe” Santos.Todos son viejos exponentes del género, que, por diferencias personales, no suelen juntarse; de ahí el título de la producción, dijo Romeo.“Quisiera que este disco sea un precedente. Para mí, este es el mundo perfecto”, opinó.Si entre los temas no está Juan Luis Guerra, a quien considera un maestro, es simplemente porque se trata de un artista que lo mismo hace bachata que merengue o sones.Confesó que ha querido colaborar con varios artistas mexicanos, entre ellos, el fallecido Juan Gabriel, además de que considera que Vicente Fernández podría ser un buen bachatero.“Creo que se retiró ya, pero hubiese sido muy padre hacer una bachata con Vicente Fernández, porque se trata de sorprender al público. Ya puse a cantar a Julio Iglesias bachata. Cuando veo a estas leyendas vivientes, me motiva”.