Romina y Al Bano: el amor infinito que truncó la tragedia de su hija Ylenia

"Su mamá no veía en mí el príncipe azul para su hija, porque era demasiado negro para ser azul y demasiado blanco para ser negro", recordaría después la gran voz italiana que lleva vendidos 165 millones de álbumes.

Ella en Estados Unidos.- , él con sus vinos

Como un águila avizora,en el rodaje de la película Nel Sole (1967) a un cantante llamado¡Aquello era lay, por consiguiente, miembro de la aristocracia de Hollywood, Romina tenía la obligación de enamorarse de alguien con un buen estatus social. Y no de un campesino pobre y vulgar, como pensaba Linda.En aquel momento, Linda no reparó en que el filme se rodó a raíz del éxito que, que vendió más de 600.000 unidades.Probablemente aquello sería una minucia para una mujer acostumbrada al lujo, pero no tardó en ondear la bandera de la paz a media asta al quedarse ojiplática cuando su futuro yerno cantó en Irán ante elSin embargo, la otra futura suegra, doña Iolanda, también torcía los morros: "No has de estar con actrices y americanas porque todas son mezza puttane". Oídos sordos a palabras necias.En una Italia donde el poder del Vaticano aún es aplastante, que la futura cantante estuviera embarazada sin pasar por el altar era poco menos que un pecado mortal. Convencieron a un cura para que les casara porquetenía la agenda abarrotada, y el 26 de julio de 1970 se dieron el sí, quiero en Cellino San Marco, elFue el acontecimiento de la década en el país, como lo fue enCuatro meses después, a la que siguieron tres retoños más, Yari Marco (1973), Cristel Chiara (1985) y Romina Iolanda (1987). Romina decidió formar su hogar en el pueblecito de su marido, que compró una gran extensión de tierra donde construyeron una espaciosa villa de estilo mediterráneo que ella decoró.Su amor almibarado quedó rematado cuando en 1975 formaron uno de los dúos pop más emblemáticos que les permitió cantar dos veces en el Festival de Eurovisión y otras cinco en el prestigioso Festival de San Remo.De su Felicità (1982) vendieron 25 millones de discos que les consolidaron como el arquetipo posmoderno de Romeo y Julieta.fueron tratados como auténticas deidades, aunque de puertas para adentro, en su hogar reinaba el cariño, el equilibrio y la humildad.La desaparición de su primogénita con 23 años en 1994 enprovocó un cataclismo emocional de proporciones bíblicas entre un matrimonio que simbolizaba el estado más puro del amor. La guerra fría -como la ha descrito el artista en alguna ocasión- no tardó en comenzar.Los rifirrafes entre ellos conllevaron su separación matrimonial en 1999, ratificada con el divorcio en 2012. Con ellos no funcionó el 'para siempre' que tan solo existe en la banda sonora de toda una generación:con quel cuore che hai. Sempre, sempre, sempre, sempre tu, sempre, sempre insistentementeee..., continuó la búsqueda de su hija y cuidó de su madre hasta su fallecimiento en enero de 1994. Al otro lado del charco, Al Bano se enfrascó en la música, la fe y sus viñedos. En 2000 empezó a recomponer los trocitos de su corazón con la cantante y presentadora Loredana Lecciso, con quien ha tenido dos hijos, Jasmine (2000) y Al Bano (2002).El azar, la fe o la abultada chequera de un oligarca ruso propició lo inenarrable.Romina ha pasado recientemente por otro duro trance personal con la muerte de su hermana pequeña Taryn. Vive en EEUU, donde intenta publicar una biografía sobre su padre.se ha convertido en un gran empresario. Hace 15 años que comercializa sus propios vinos, llamados Don Carmelo, en honor a su padre. Un negocio fructífero ya que sus cepas producen un millón de botellas anuales. Además, posee un 'resort' de cuatro estrellas llamado Tenute Al Bano, a las afueras de Cellino San Marco. Como no podía ser menos, llamó también al restaurante