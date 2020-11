Rompe el silencio Tefi Valenzuela sobre maltrato de ex pareja

Escuchar Nota

“La vida no acaba, la vida sigue, no importa cuál sea el problema, tenemos que ser fuertes y seguir adelante y curarnos”..

A través de sus estados en Instagram, Valenzuela respondió a comentarios como "ni parece una mujer violentada", "ya ni se le ven los golpes, no le creo nada", sin que eso quiera decir que no se sienta mal anímicamente por el complicado momento que atraviesa como víctima de violencia. Valenzuela expresó que no porque se vea "aparentemente bien" o "maquillada", quiere decir que ya no pasa nada, pues puede maquillarse el rostro, pero no el alma. "Voy a echarle ganas, eso no quiere decir que no me haya afectado, eso no quiere decir que uno pueda maquillar el alma, porque puedo maquillarme la cara, pero pues hay cosas que te quedan. Les agradezco a los que me están dando su apoyo, a los que me han escrito, a los que me mandan bendiciones". Finalmente, con una sonrisa agregó que la vida sigue.