Rompen con el sonido límites de la literatura

Saltillo, Coah-. Durante el 2020 la cultura sufrió un duro golpe: la cancelación de la mayoría de las propuestas artísticas y de otros rubros debido a la pandemia de Covid-19 que, aún hoy, azota al mundo. A pesar de eso los creadores buscaron otras formas de llegar a los públicos, en este caso en especial, a través de los medios digitales, pero también la posibilidad de explorar otros soportes.



Esas líneas fueron el tema central de la tercera charla Tribal –y la primera del año-, organizada por el Seminario de Literatura Francisco José Amparán, que se llevó a cabo el sábado en la Taberna El Cerdo de Babel. Estas pláticas conjugan un enlace de colectivos literarios del país, que en este caso estuvieron representados por Karla Gasca, del taller Mar de Nombres, de León, Guanajuato; Gustavo Guzmán, del grupo La Fabulosa Máquina Oral, de Querétaro y, del Seminario, Carlos Mata. La mesa fue moderada por Julián Herbert.



El escritor de Canción de Tumba inició la plática dedicándosela al poeta Iván Trejo, fundador de la editorial Atrasalante, colectivo participante de las charlas, quien falleció. Además de explicar que hablarían sobre dos temas “uno, la literatura expandida, la literatura que va más allá de la página y, dos, la supervivencia de la industria cultural en tiempos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo”.





Lecturas digitales





En esta ocasión, el esquema de la charla cambió, ya que en vez de hacer una lectura en voz de los autores, se reprodujeron tres audiocuentos producidos por Guzmán, ingeniero de audio, cuyo trabajo es el de adaptar textos a relatos orales, que en este caso fueron dos de Gasca, y uno de Mata. El primero de ellos fue Fumadera, un cuento sobre desaparecidos y muertos por cigarros.



La autora señaló que la pandemia ha trastocado la realidad de tal modo que, ahora, “todos los anuncios de moda muestran chicas con tapabocas y yo pienso ‘¿qué es esto?’, es como una realidad alterna. No sé, me parece súper extraño lo que estamos viviendo.



“Esto va de que a lo mejor eso que enfrentábamos desde la literatura que creíamos muy imaginativas, de pronto no lo son tanto; y puede que llegue un punto en el estás distopías se vuelvan realidad. Estas distopías crudas están un poco rayando, pasando del terreno de la imaginación a la realidad de una manera medio terrorífica”, comentó.



El segundo audiocuento que pudo escuchar el público asistente –y el virtual durante la transmisión que puede encontrarse aún en el grupo de Facebook Seminario de Literatura Francisco José Amparán–, fue El Padre, autoría de Mata.



El último cuento fue El Fumigador, también de Gasca. Así, la plática fue una muestra de las posibilidades interdisciplinarias y creativas que ofrece la literatura expandida, al llevar un texto al mundo del sonido y lo digital. Ya que no es solo la narración del texto, sino que hay una labor de creación para adaptar el relato, eliminando partes escritas y optando por sonidos que creen un paisaje sonoro para el escucha, dándole una experiencia totalmente distinta a la lectura.





Experiencias diversas





Guzmán explicó que “La Fabulosa Máquina Oral somos un conjunto de personas de diferentes disciplinas. Hay dos escritores, una actriz y dos músicos. Mi trabajo es el de materializar un texto al formato auditivo; para eso hay muchísimas herramientas y recursos”, como la actuación de María Martínez voz que será grabada para, posteriormente, montar “un diseño sonoro que es como darle vida a ciertas partes del texto”.



Además de las pláticas Tribal, el Seminario Amparán cuenta con charlas sobre creación literaria en su canal de YouTube; así como Tema Libre, podcast sobre diversos temas que tienen que ver con la literatura. Por su parte La Fabulosa Máquina Oral tiene un sitio en Bandcamp donde pueden escucharse los audiocuentos que han producido.