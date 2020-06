Rompen las patas a cachorro de león para que no escape

Escuchar Nota

a un punto turístico en Rusia.En dicho punto turístico, el pequeño Simba era obligado a posar para las fotografías del recuerdo con los visitantes; para que el león no escapara, le rompieron las patas traseras., debido a que sus patas fracturadas le impedían hacer cualquier cosa.Afortunadamente, el equipo de rescate se hizo cargo de realizar una operación al león; la cual resultó exitosa y ahora Simba ya se encuentra en rehabilitación."Los fotógrafos malvados rompen huesos como éste para que los depredadores salvajes no puedan escapar y comportarse con calma para tomar fotos", dijo el veterinario Karen Dallakyan, el responsable del cuidado del felino.Los expertos determinaron que Simba no estaba bien alimentado, su masa muscular en las extremidades traseras es bastante débil, tiene obstrucciones intestinales e incluso padece de úlceras por presión.