Rompen protocolos sanitarios en desfile

Escuchar Nota

Saltillo Coah.- Lo primero que les pidieron y lo primero que no hicieron. Se bajaron de los coches, algunos anduvieron paseando sin cubrebocas, pero al final todos salieron en un kilométrico desfile de autos clásicos.



Más de 350 coches, sus dueños y más personas se reunieron en el hotel Imperial para llegar a formarse y ser parte de este evento realizado por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo.



Parte de las indicaciones para participar era no bajarse de los coches, usar cubrebocas todo el tiempo y no ir más de dos personas en los vehículos. Muchos hicieron caso omiso. Así es México y Saltillo, cuando les dices que hagan una cosa, hacen lo contrario.



A pesar de eso, más de tres centenares de vehículos con 30 o más años se reunieron en este sitio, algunos no lo eran tanto, cierto número tenían pocos años, como Camaros, Mustangs, camionetas, entre otras.



Antes de la hora indicada para partir comenzó el desfile, poco a poco fueron saliendo lo que creó por momentos un caos afuera del hotel, siendo en el Centro de Saltillo en donde vino lo feo. Hubo mucho tráfico y más caos.



El paso de los coches no pasó desapercibido, muchos se detuvieron a tomarles fotos si es que iban conduciendo, los de a pie no dejaron pasar la oportunidad y con celular en mano sacaron sus fotos como testigos de este evento.



Pasaron por Allende, luego Victoria hacia Emilio Carranza, de ahí hacia Coss, tomaron V. Carranza hasta Parque Centro, sitio de meta para ir todos de nuevo a sus casas o hacer sus deberes.



Este evento marca el camino para la Ruta Mágica Clásica a mediados de noviembre, en donde los coches antiguos pasarán por los ocho pueblos mágicos de Coahuila haciendo turismo.