Ronaldinho causó sensación en Cancún con exhibición

¡Llegó Ronaldinho a Cancún!



El astro brasileño provocó caos a su llegada al paradisiaco puerto. pic.twitter.com/FdQFduK0TI — MedioTiempo (@mediotiempo) December 10, 2019

Cancún.- Pasan los años perosigue con la magia en los pies. Esta tarde dio una pequeña exhibición en unay demostró que los años no han cobrado factura.El brasileño se encuentra en Cancún para un partido amistoso frente ay aprovechó para divertirse un poco con un duelo de tenis-balón en una cancha deEn torno a él, al menos doscientas personas se acercaron para aplaudir cada una de sus hazañas, desde regresar el balón con el talón hasta hacer alguna finta. Todo se lo coreaban, mientras en la tribuna gente de varias nacionalidades disfrutaba de la exhibición.Cuando terminó, más de un aficionado,se acercaron a pedirle un autógrafo, otros buscaron la foto del recuerdo, aunque el astro no pudo atenderlos a todos por cuestión de agenda.El partido ante los ex jugadores de la Liga, entre quienes están los gemelos Omar y Johan Rodríguez de, se disputará en el Estadio Andrés Quintana Roo de la paradisíaca ciudad.