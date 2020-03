Ronaldinho fue liberado en Paraguay… por ahora

Escuchar Nota

Tras ser detenido la noche de esteen un hotel de Asunción por entrar a, tanto Ronaldinho como su hermano Roberto de Assis,en la Fiscalía paraguaya, para posteriormente quedar en libertad, por ahora.De acuerdo con Adolfo Marín,y de su hermano, tanto los pasaportes como cédulas de identidad apócrifos que presentaron al llegar a Paraguay,, toda vez que salieron del aeropuerto de Sao Paulo con sus pasaportes brasileños."Él (Ronaldinho) salió con documentación brasileña,. Ronaldinho como su hermano", expresó Marín afuera de la fiscalía en Asunción.El abogado de Dinho enfatizó que por ahora el astro brasileño no solo quedó en libertad, sino que, aunque también seguirá sometido a proceso y dependerá de la decisión de la Fiscalía establecer su estatus legal, lo cual podría cambiar este mismo jueves."Él (Ronaldinho), puede salir del país pero decide no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea cuál es la decisión del Ministerio Público", agregó.Cabe mencionar que quien sí está detenido, quien de acuerdo a la declaración de Ronaldinho,argumentándoles que eran un regalo de la gente que los recibía en Paraguay.A su vez, este jueves, quienes serían las titulares de los dos pasaportes adulterados con los que Dinho y Roberto de Assis entraron a Paraguay.