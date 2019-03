Ronaldo vuelve a entrenar con Portugal 9 meses después

Tras una ausencia de nueve meses, Cristiano Ronaldo entrenó con la selección portuguesa por la primera vez desde el Mundial 2018, este martes en el centro de preparación de la Federación Portuguesa, cerca de Lisboa.Vigente campeón de Europa, Portugal inició el lunes la concentración de preparación para los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2020, el viernes ante Ucrania y el lunes frente a Serbia, en Lisboa.Ronaldo no ha vuelto a vestir los colores de su selección desde la eliminación en octavos de final del Mundial 2018 frente a Uruguay (2-1).El cinco veces Balón de Oro decidió abrir un paréntesis en su carrera internacional para centrarse en su primera temporada con la Juventus, por lo que no fue convocado en los seis últimos partidos de la selección.Sin su estrella, el equipo dirigido por Fernando Santos finalizó primero en su grupo de la Liga de Naciones, por delante de Italia y Polonia, lo que le sirvió para clasificarse a la "Final Four", en la que luchará por el primer título en esta nueva competición, del 5 al 9 de junio, en Oporto y Guimaraes, por lo que ejercerá de local."Cristiano añade calidad a cualquier equipo. Es un placer jugar con él y es muy importante para nosotros", declaró el martes en conferencia de prensa el internacional Joao Cancelo, también compañero de Ronaldo en la Juventus."Es irremplazable, la selección es mucho más fuerte con él", dijo un día antes el mediapunta del City Bernardo Silva.