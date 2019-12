Rosalía confirma colaboración con Billie Eilish

“Somos buenas amigas. Hemos estado juntas en el estudio, como amigas... Billie, por favor, terminemos esa canción”, expresó la intérprete de Con Altura, en una entrevista durante los Billboard Women In Music Awards 2019, en los que Eilish fue nombrada Mujer del Año.



“Amo a Billie y ella lo sabe. Desearía que tuviésemos más tiempo para estar en el estudio y continuar con lo que estábamos. Empezamos algo, así que tenemos que acabarlo”, continuó la española, quien también compartió que se trata de un tema interpretado en inglés y español.



La cantante españolaaseguró que tiene una colaboración por terminar con la estadounidense, sin embargo, por motivos de agenda no han podido finalizar las grabaciones.Eilish ya había compartido con Billboard un poco acerca de lo que prepara con Rosalía, “solo tuvimos una sesión y fue justo antes de irme de gira. Y después ella estuvo de gira, yo volví a otra gira... Hemos estado ocupadas. De hecho, me encanta la canción. Es mitad en español y mitad en inglés, para las dos. Y es hermosa”., pues ambas están nominadas en la 62 entrega de los premios Grammy. La española en las categorías Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Latino de Rock Urbano Alternativo, por El mal querer.Mientras que Billie, disputará seis premios: Canción del Año, Álbum del Año, Grabación del Año, Álbum de Pop Vocal, Interpretación Vocal y Mejor Artista Nuevo, esta última en la que competirá con su amiga española.Tras debutar en México como parte del festival Corona Capital 2019, la intérprete de Bad Guy, compartió en su cuenta de YouTube un videoclip grabado totalmente en vivo durante esa presentación del tema Everything I Wanted, a la que agregó: “Nunca he tocado esta canción en vivo, así que ustedes tendrán la primera vez”.