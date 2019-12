Rosalía lanza tema junto a ex de Kylie Jenner, Travis Scott

Ciudad de México.- "Highest In The Room" es el nombre del tema de Travis Scott quien lanzó una versión remix con la cantante española, Rosalía.



La interprete europea compartió esta nueva versión en sus redes sociales donde además agregó parte de la letra que ella canta en la pieza.



La canción forma parte de una nueva recopilación del rapero llamado JACKBOYS, que cuenta con la participación de Lil Baby, Scheck Wes, Don Toliver, Young Thug, Quavo y Offset.



En este orden de ideas, Rosalía es la única mujer quien participa en el álbum de la ex pareja de Kylie Jenner.







La cantante española, Rosalía, sigue cosechando éxitos en el mercado norteamericano donde cada vez tiene más presencia que le da la proyección internacional.