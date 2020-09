Rosalia Lombardo, la niña momia que parpadea sin ninguna explicación

Escuchar Nota

¿Hay algo más aterrador que un cuerpo momificado?, ¿te imaginas lo que se puede esconder detrás de un inocente y rostro angelical de una niña? Estas a punto de leer la historia detrás deNuestra creencia en lo sobrenatural se nutre en nuestra necesidad por establecer un vínculo con algo más allá de nuestra realidad tangible. Durante siglos creímos en diversos dioses, después solo en uno; las creencias nos decían que era la única fuerza todopoderosa, pero la gente continuó creyendo en brujas y demonios que iban en contra de las creencias religiosas. En el siglo XXI, muchos creen que las cosas deberían haber parado, pero de vez en cuando encontramos casos tan particulares e inexplicables que no podemos dar crédito a lo que vemos.Cuando vemos una fotografía sin explicación, podemos referirnos a la manipulación digital de las imágenes, pero cuando, la situación cambia. Esto es lo que sucedió con el cuerpo de Rosalía Lombardo, una niña que murió poco después de su segundo cumpleaños, pero el amor de su padre fue tal que intentó mantener su cuerpo intacto.Rosalía Lombardo es mejor conocida como la; a pesar de que. Se dice que incluso sus órganos están tan bien preservados, que aún pueden expedir calor propio.Nacida el 13 de diciembre de 1918,Su padre, devastado por la situación, acudió aEl equipo de Investigadores de "Momias y Hombres de Hielo" de Italia, liderado por un importante bioantropólogo, analizó el cuerpo y descubrió la verdad sobre éste.En sus investigaciones, el equipo encontró que la fórmula usada por Alfredo Salafia eraLa gente quedó cautivada, tanto que incluso fue admitida en la, lugar de descanso para importantes aristócratas de Palermo.Permaneció ahí durante años hasta que fue enviada a laboratorios para los exámenes antes mencionados, pero mientras ella es el resultado de una gran técnica que la hace tan cautivadora como escalofriante, lo especial radica en su constante parpadeo.En las Catacumbas de los Capuchinos se encontraba a la vista de todos, pues su nombre y su estado hicieron que muchos creyeran que se trataba de Santa Rosalía, figura emblemática de Palermo.En el siglo XVII una plaga azotaba la región yy después de llevar el cadáver a la ciudad, la plaga desapareció.Santa Rosalía parece haber regresado a Palermo.. Para otros es algo escalofriante. Si una niña muerta hace casi un siglo es capaz de parpadear, entonces muchas otras cosas que se niegan a creer son ciertas.Sin embargo, los expertos dicen que es elEl misterio de Rosalía Lombardo ha sido interpretado por la ciencia, pero el impacto de tener un cuerpo que se encuentra casi intacto y que abre y cierra los ojos, no puede sino hacernos pensar que tal vez hay algo que nosotros aún no podemos entender acerca de la naturaleza de este u otro mundo.