Rosalía se hace prueba de covid y la transmite en vivo

Escuchar Nota

“A Rosalía le han tomado la muestra para la PCR malamente. Si os la hacen así que os la repitan, que con los resultados antes pienso en tu mirá que en creerme lo que haya salido", plantea con humor un tuitero.



Como celebridad del siglo XXI que es,no cesa de ofrecer contenido en las diferentes redes sociales para sus millones de seguidores.Así las cosas, ha retransmitido en directo por Tik Tok un vídeo en el que aparece sometiéndose a una prueba rápida para detectar si tiene el covid-19.Algo aparentemente irrelevante pero con lo que mantiene así el interés constante de sus seguidores.En el vídeo en cuestión, la española aparece montanda en su coche acompañada por una amiga. A través de la ventanilla, un sanitario le hace la prueba introduciéndole el hisopo por la nariz.Tras unos instantes de paciente espera, la prueba da negativo, lo cual es motivo de gran alegría para Rosalía, quien no puede gritar de alegría mientras extiende el brazo para que le coloquen la pulsera que la identifica como libre de covid-19.Lo que ha llamado la atención de muchas personas es que la prueba parece no estar hecha correctamente, pues el sanitario de turno no introduce suficientemente el hisopo en la nariz de la artista.En la misma línea habla la cuenta Enfermera Saturada: "Cómo hacerse una PCR #malamente. Rosalía se somete a un test PCR. Supongo que sus motivos tendrá, ahí no voy a entrar. La toma de muestras está muy mal hecha. Los enfermeros van mal protegidos y encima introducen mal el hisopo. El resultado es -. Lo raro sería que diese +".