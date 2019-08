Rosario Castellanos; poesía contra el miedo

“Compartimos sólo un desastre lento / Me veo morir en ti, en otro, en todo / Y todavía bostezo o me distraigo / Como ante el espectáculo aburrido”, así comienza Falsa Elegía, uno de los poemas de Rosario Castellanos, escritora mexicana reconocida como una de las más importantes literatas de América Latina del siglo 20.Docente, periodista, filósofa, escritora, la influencia de Castellanos puede sentirse en las voces creativas actuales. Entre ellas, las de las poetas locales Claudia Berrueto y Claudia Luna, quienes a 45 años de la murte de Castellanos, conversaron con Zócalo sobre esa figura poderosa e inamovible que es el tótem poético en el que se ha convertido la autora de Balún Canán.Luchar sin miedoPara Claudia Berrueto, la figura de Rosario Castellanos puede compararse con la de otra fuerte mujer: Nina Simone, la cantante de jazz símbolo de la liberación racial y femenina en Estados Unidos. Esto por la fuerza y el valor con el que lucharon contra el miedo y la opresión de la sociedad en la que vivieron cada una en un espacio distinto, pero al mismo tiempo.El primer acercamiento que Berrueto tuvo con la poesía de Castellanos fue “muy joven, siendo estudiante de la escuela de Letras en la UAdeC. A partir de ahí, y aunque siempre ha sido un gran faro para la literatura nacional, fue cuando de manera personal su discurso se me hizo más importante. Esa fuerza con la que habló, la convirtió en una fuerza de la naturaleza, como a todos los grandes poetas. La influencia de ella no sólo está en mí, sino en todas las mujeres escritoras que hay en México por el camino que abrió”.Si la autora de Ciudad Real fuera un fenómeno natural debió de ser un huracán por su estruendosa fuerza de empuje, por esa estrepitosa cadencia de sus palabras como lluvia, pero también por el sonido atronador de sus versos más poderosos.“Su literatura es muy frontal: poesía, ensayos y dramaturgia, siempre han sido de una postura muy directa. Nunca tuvo reparos en decir que algo era como era, porque siempre fue muy clara, delineada y muy firme. Tenía un discurso sobre enfrentar todo el tiempo al miedo, sin importar lo que perdiera. Y creo que, aunque suene un poco loco, ella es nuestra Nina Simone. Todos los logros que Rosario tuvo dentro de su literatura y fuera de ella fueron gracias a que no tuvo temor de enfrentar esas cosas. De no frenarse ante el miedo de estar en el territorio de los hombres”, apuntó la ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Bellas Artes Carlos Pellicer.Para Berrueto, la poesía de Castellanos es vital actualmente por la densidad de sus temas y recursos, especialmente el de los planteamientos filosóficos que tienen que ver con la religión y la cosmogonía ancestral; el lugar de la mujer y su relación como individuos en el mundo, así como “los lugares y territorios que los hombres han marcado para las mujeres, desde donde soltó su voz y la convirtió en un arma desgarradora para abrir esos espacios tanto en el arte como en la sociedad”.Dialogar con todosSon esas palabras que describe Berrueto como poderosas y cambiantes, las que también han influenciado a Claudia Luna, poeta monclovense que se siente cercana a Castellanos por esos diálogos filosóficos a los que invita su obra, particularmente la poesía.Para Luna, el concepto del eterno femenino es lo que le resulta más atrayente, “porque hay un cuestionamiento del modelo que sigue la sociedad actualmente, pero lo hace no desde la lágrima o el efecto de la víctima, sino desde el arte, ese espacio en el que se movió libremente y desde donde pudo mostrar esas desigualdades que existieron en el momento en que vivió, pero también prefiguró esa falta de justicia que había antes y aún hay”.La relevancia de ese discurso firme ante el dolor femenino, es crucial hoy por hoy, en el que existe un gran número de casos de mujeres agredidas quienes, a su vez, han levantado más la voz ante lo abusos que han pasado a ser más visibles.“Lo que plantea su poesía y que se junta con lo filosófico es eso: una sensibilidad sobre lo que es ser mujer, pero también sobre lo que es Ser, lo que somos, tanto en lo individual como en lo social. Hay una honestidad muy fuerte en ella y en su lenguaje que no le permitió tocarse el corazón al hablar sobre estos temas tan duros pero también tan diversos: la vida, la muerte, el adiós y el sufrimiento.“Es eso lo que nos toca tan profundo y más a las mujeres que nos tocó ser avatares de lo femenino. Hay un universo en su lenguaje que nos habla sobre nuestra identidad, es ahí en donde está un diálogo con nosotras y con los otros. Pero también hay una soledad que nos hemos ganado para escribir y poder relacionarnos con los demás”, concluyó la autora de Donde la Piel.