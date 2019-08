Rosario Robles advirtió destruirme: Carlos Ahumada

El empresario Carlos Ahumada, quien este fin de semana fue detenido en Argentina y luego liberado, pidió a la Fiscalía General de la República detener "la persecución iniciada en la administración pasada", informó Milenio Dijo que la carpeta e investigación por la que fue detenido fue realizada en la administración pasada a solicitud de Rosario Robles y del abogado Juan Collado."Hay dos carpetas más de investigación y otra más contra mi esposa", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.Explicó que se trata de una investigación abierta en 2011 y la cual se continuó en este gobierno.Señaló que su detención en Argentina "fue una aberración, es absurdo que se continuara con esa orden de aprehensión".Respecto a porqué llevaba 100 mil dólares en efectivo cuando fue detenido el viernes. Kurtz dijo que en Argenita "no es inusual, sino bastante común" hacer transacciones de compra y venta de inmuebles en efectivo.Dijo que se vive un sistema bimonetario por lo que es común realizar operaciones con dólares.Aseguró que la justicia argentina no prevé ninguna sanción por esto y que "en la semana me van a regresar el dinero.