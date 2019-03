Rosario Robles niega vínculos con Gerardo Sosa o la UAEH

.@CarlosLoret miente flagrantemente. No conozco al señor Gerardo Sosa y no he tenido ningún vínculo con él o con la Universidad de Hidalgo. Adjunto el documento de la SFP de mi evolución patrimonial que acredita que todo es legal. Con la ley en la mano enfrentaré esta infamia pic.twitter.com/fz4e4cPfU9