Rosario Robles podría dejar la cárcel

Rosario Robles, ex titular de, podría dejar el penal femenil dela próxima semana, estimó su abogado Julio Hernández.En entrevista con Azucena Uresti para, el abogado adelantó que el lunes presentará un recurso para que se cambien las medidas cautelares a la ex funcionaria y de ser aprobado, saldría de la cárcel la próxima semana y enfrentar su proceso en libertad."Podríamos promoverlo la semana que entra y tendría que resolverse en 48 horas; quizá para el miércoles podría estar en libertad", explicó.Hernández añadió que no sólo se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también ante la CNDH; así como una impugnación ante la Judicatura Federal y una denuncia ante la"En todas se ha admitido a talamite, en laya se le asignó un visitador, en la judicatura también y la Fiscalía la turnó a la subprocuraduría de Delitos Federales para que se abra la carpeta", indicó.Señaló que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna no estaba facultado para conocer el caso depor ser sobrino directo dey calificó como una violación de derechos humanos que le haya impuesto prisión preventiva.Añadió queestá tranquila y preparándose para defender su inocencia en el caso."Está preparando su asunto, ha leído mucho este caso, que nadie lo conoce mejor, está consciente que es inocente y que hay qué probarlo; está tranquila, serena. No está contenta, nadie puede estar contenta en un caso como el que ella tiene", puntualizó.Con información de Milenio