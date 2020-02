Rose McGowan critica el ‘falso activismo’ de Natalie Portman en los Oscar

Escuchar Nota

"Considero que la forma de hacer activismo de Portman es profundamente ofensiva para aquellas de nosotras que estamos realmente trabajando [por la igualdad]", escribió McGowan en su perl de Facebook.



"No estoy diciendo esto con amargura, solo con disgusto. Solo busco que ella y otras actrices se impliquen en el camino", añadía la intérprete, haciendo referencia a que lo hagan con "más hechos".



"Natalie, solamente has trabajado con dos directoras en tu amplia carrera y una de ellas eras tú. Tienes una compañía que ha producido solo un proyecto liderado por una directora: el tuyo. Eres parte del problema. El falso apoyo a las mujeres es el problema", criticó duramente.



Una de las protagonistas de los Oscar 2020 fue la actriz, que c. Y en esta última pieza, la actriz israelí lució bordados los nombres de las directoras que, pese a presentar estupendos trabajos cinematográficos este año, no fueron nominadas al Oscar.Pese a ser un gesto muy alabado por la prensa y la opinión pública,Concretamente Rose McGowan, la protagonista de "Hechiceras" y "Planet Terror" criticó duramente contra la forma de hacer activismo de la israelí, considerándola "ofensiva".. "Hasta que tú y tus otras compañeras hagan algo de manera honesta, has el favor a todas de dejar colgadas capas de presuntas activistas, no quedan bien", sentenció rotundamente.Entre los últimos trabajos de la protagonista de "Cisne negro" y "Jackie" que han sido dirigidos por mujeres están la cinta francesa "Planetarium", dirigida por Rebecca Zlotowski y 'Una historia de amor y oscuridad', que realizó la propia actriz.