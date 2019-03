Rousey, Lynch y Flair; estelares en Wrestlemania

La lucha de triple amenaza por el Campeonato Femenino de la RAW entre Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair pasará a la historia como el primer evento estelar de Wrestlemania protagonizado por mujeres."Llegué. Observé. Cambié el juego. Tres mujeres estelarizarán Wrestlemania este año", aseguró la ex campeona de UFC y actual monarca femenina de WWE, Ronda Rousey."Tengo la oportunidad de aplastar a "Ronnie" y Charlotte enfrente de todo el mundo, en el escenario más grande posible", respondió Lynch en su cuenta de Instagram, reto aceptado por la otra retadora, Charlotte Flair."Siempre dije que mi objetivo era ser el evento principal de Wrestlemania. Eso está hecho, el nuevo objetivo es ganar el Campeonato Femenino de RAW en Wrestlemania", indicó Flair.Wrestlemania es el evento más importante de WWE y desde su creación en 1985 únicamente había sido estelarizado por luchadores como Hulk Hogan, André The Giant, Bret Hart, The Rock, Stone Cold, John Cena y Brock Lesnar, por lo que la lucha entre Rousey, Lynch y Flair será un parteaguas en la historia de la lucha femenina y de lo que han denominado como "Women"s Revolution".El Wrestlemania de este año se vivirá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante más de 70 mil personas.