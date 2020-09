Rowling y Paulo Coelho lideran el ranking de ganancias por palabras en los más vendidos

Escuchar Nota

Londres.- Un estudio de la empresa británica de formación global The Knowledge Academy reveló cuánto ganaban por palabra grandes escritores como JK Rowling e incluso el brasileño Paulo Coelho en las ventas de sus best sellers. Los dos lideran el ranking con principales beneficios por sus obras.



Publicada en 1997, la primera novela de Rowling, Harry Potter y La Piedra Filosofal, vendió más de 120 millones de copias en todo el mundo, lo que le valió a la autora británica al menos 120 millones de libras. Como el libro contiene 76.944 palabras, el escritor terminó ganando 1.560 de libras por palabra, según el estudio. La autora aparece dos veces más en la lista: con Harry Potter y La Cámara Secreta, alcanzando 890 libras por palabra, y octavo, con 435 libras por Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.



El segundo lector mejor pagado del mundo de la lectura es el brasileño Paulo Coelho. El libro El alquimista vendió 65 millones de copias, ganando 1.300 libras por cada una de las 45 mil palabras.



El escritor quedó asombrado por la información revelada. "Me pregunto cómo se enteraron de esto. Ya está en varios periódicos hoy (Gain by word)", dijo Paulo Coelho en su Twitter y Facebook.



La lista de clasificación de los diez escritores mejor pagados también incluye libros de los autores Dan Brown con 535 libras por palabra, Susanna Tamaro, EL James con 495 libras, Jack Higgins, Banana Yoshimoto y Richard Bach.