Rubén Aguilar, el exvocero de Fox, se fue a formar por su vacuna

Ya son 4 horas en la fila, por lo menos me faltan otras dos, para vacunarme. Un operativo muy mal organizado. Millones de horas hombre pérdidas. Por qué no haberlo organizado con expertos en logística? @GobCDMX @INSABI_mx — Rubén Aguilar V. (@RubenAguilar) February 15, 2021

se fue a formar para vacunarse contra el Covid-19.El ex funcionario se quejó de la larga fila y de la falta de coordinación en losA través de su cuenta de Twitter compartió:, por lo menos me faltan otras dos, para vacunarme. Un operativo muy mal organizado. Millones de horas hombre pérdidas. Por qué no haberlo organizado con expertos en logística? @GobCDMX @INSABI_mx”.En otro tuit dijo que le colocaron un número en la mano para llevar el control de lasTras los comentarios que hizo, usuarios de redes sociales lo criticaron y le pidieron que sea agradecido porque es de los primeros mexicanos enUn internauta lo señaló de estar acostumbrado ay de no quejarse durante la administración de Fox porque antes vivía cómodamente en el amparo del poder.“Podría esperar a que la vacuna esté a disposición dey que se la pongan hasta su casa. No entiendo cuál es la prisa por recibirla el primer día. Ah, ya, quizá porqu, mencionó otro.