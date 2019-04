Rubén Albarrán pide perdón por el patriarcado

"Siempre compartimos música, me llevo su amor", Rubén Albarrán da último Adiós a Armando Vega-Gil https://t.co/7HSb4MM2fR pic.twitter.com/Vi5IZmaJpN — Milenio ¡Hey! (@Mileniohey) 2 de abril de 2019

“Quiero concentrarme en la alegría de mi hermano, deseándole un buen camino, deseando que esté bien y deseando, por otro lado... todas las luchas son genuinas y llevan su trabajo, así que todo está bien”, dijo a M2, al salir del velorio donde se encuentra aún el cuerpo del ex bajista de Botellita de Jerez.El cantante destacó que se lleva una imagen bella y divertida de su gran amigo. “Siempre compartimos música, compartimos cantos, sentarnos para rezar, así que me llevo su amor, su amistad”, dijo entre lágrimas.Sobre la lucha que han tenido las mujeres en contra del acoso, destacó que siempre buscará apoyar la voz de todas ellas.“Acompaño la lucha de las mujeres, porque soy sensible a ello y, también siendo hombre, siendo parte digamos que del lado que ha caminado de una forma tal vez no como se debiera, pues también pido disculpas por el patriarcado y deseando siempre poder corregir nuestro camino, nuestra visión, que los hombres nos podamos relacionar de mejor forma con todas las mujeres”, señaló Rubén.El cuerpo de Armando Vega Gil está a unos minutos de salir de los velatorios para dirigirse al panteón Los Cipreses, en Naucalpan.