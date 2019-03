Ruge Kings of Leon desde Fundidora en el Pa’l Norte

No puedo creer que no haya estado con Kings of Leon pic.twitter.com/2s9NuFixnc — CristalVargas (@palomacristal18) 24 de marzo de 2019

Que buenas rolitas se aventó Santana y Kings of Leon pic.twitter.com/WizZ6G7zCB — Alex Alfaro (@IslasAlfa) 24 de marzo de 2019

A diferencia de la primera jornada del Pa’l Norte, las condiciones climatológicas que se registraron este sábado en la capital regiomontana favorecieron para que decenas de miles disfrutaran al 100% el cartel y las sorpresas musicales que trajo este festival para sacudir al norte de México.Fue a las 17:30 horas que la temperatura se sintió más cálida gracias al reggaetón de Karol G, quien puso a bailar a los miles de asistentes con éxitos como Secreto, Culpables, Ahora me llama, Mi dama, A ella y Mi Cama, con el que hizo que todos se fueran literalmente hasta el piso para bailar y “perrear” con la intensidad que caracteriza a la colombiana.Mientras, en el otro escenario principal, el DJ noruego Alan Walker apareció con una máscara y ropa oscura para dejar en claro que lo suyo es hacer vibrar con sus mezclas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando interpretó Faded, uno de sus temas más conocidos en el país.A las 19:15 horas llegó la primera sorpresa: Los Tucanes de Tijuana. Apenas sonaron los primeros acordes de La Chona y el público estalló de emoción, grabando el momento con sus celulares. Los emblemáticos integrantes de la agrupación también interpretaron Vivir de Noche y El Tucanazo, entre otras.Inspector quería un show para no olvidar y se convirtió en uno de los grupos locales que causó más impacto al invitar a Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuva, mientras Siddhartha mostraba lo mejor de su propuesta.Otros que también enardecieron a los asistentes fueron Drake Bell, Good Charlote, Enanitos Verdes y los Hombres G, que mezclaron a público de todas las edades para disfrutar de lo mejor de la música ante la llegada de los estelares.Finalmente, la noche se entretejió con la seducción de los acordes de Santana, quien abrió pasó a la estridencia de los Kings of Leon en el escenario principal, mientras que The Hives y La Sonora Dinamita mostraron los contrastes de fusión en el escenario Telcel. A la par de estas agrupaciones, Residente y Los Caligaris cerraron el ambiente de fiesta con la rítmica latina desde el escenario Tecate Original.