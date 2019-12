Rumores, altas y bajas para el Clausura 2020 de Liga MX

uno de sus puntos más álgidos este jueves gracias a las Chivas, quienes oficializaron uno de sus refuerzos más importantes: Víctor 'Pocho' Guzmán, quien aseguró que "ver el equipo que se está formando me llena mucho de ilusión".Sin embargo, el Rebaño no fue el único club que trabaja a marchas forzadasLos Tigres también preparan una 'bomba' rumbo al próximoAdemás, Memo Vázquez ya habría encontrado acomodo en otro club luego de llevar al Necaxa a la semifinal del Apertura 2019.Finalmente, un examericanista podría arribar al Cruz azul y Edwin Cardona abandonaría el fútbol mexicano. En MARCA Claro resumimos los rumores, altas y bajas más importantes del día.podría abandonar a los Monarcas luego de llegar a la semifinal del Apertura 2019. Según mediotiempo, el club michoacano busca darle mayores oportunidades a su canterano Luis Ángel Malagón, por lo que Sosa podría llegar al Cruz Azul de Siboldi, aunque los cementeros también tendrían en mente a Sebastián Jurado.La directiva de los Esmeraldas ha renovado a Ismael Sosa por seis meses más ante la salida de. El argentino intentará llenar el hueco que dejó Macias tras su partida a las Chivas, buscando llevar al León nuevamente a ser una de las ofensivas más temibles junto conreportaría muy pronto a Monterrey para unirse a los Tigres. El uruguayo tendría listas las maletas para iniciar su viaje hacia la Liga MX, según Multimedios Deportes.deberá reportar con los Rayados de Monterrey cuando concluya el presente Apertura 2019. Al colombiano le resta un año de contrato con el conjunto regio, mismo que no tendría en mente mantenerlo en el equipo. Reportes de medios colombianos, colocarían a Cardona en el Santos de Brasil, conjunto que se clasificó a la Copa Libertadores 2020.es nuevo jugador de los Rojinegros del Atlas para el Torneo Clausura 2020. Así lo dio a conocer el propio conjunto de los Zorros a través de sus redes sociales.no pasaría mucho tiempo fuera de los banquillos. Luego de concretar su salida del Necaxa, la directiva del Atlético de San Luis buscaría hacerse de los servicios del campeón con Pumas y subcampeón con Cruz Azul. De acuerdo a los reportes de ESPN, la opción interesaría al entrenador de 52 años.se convirtió en el segundo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para el Clausura 2020. El jugador se desempeña como medio ofensivo y llega procedente de la U. de Chile.. Este jueves confirmó a Víctor Guzmán procedente del Pachuca. El 'Pocho' se formó en las fuerzas básicas del Rebaño pero debutó con los Tuzos en 2015 y fue campeón de la Liga MX en el Clausura 2016 marcando el gol del triunfo en la final ante el Monterrey.Con información de Récord,donde destaca el nombre de Cecilio Domínguez. El exjugador del América pertenece al Independiente, mientras que Eduardo Salvio y Emanuel Reynoso de Boca Jrs también estarían dentro de los ofrecimientos; no obstante, Cruz Azul reveló un comunicado que negaba cualquier negociación con el cuadro Xeneize.