Ruptura de Harley y Joker desata la locura en trailer de Birds of Prey

El trailer de Birds of Prey con Ewan McGregor portando la máscara de su personaje fue lanzado esta mañana y tal como se esperaba, es una locura; la música, los vestuarios, las tomas, adelantos que no habíamos visto en alta calidad y otros completamente nuevos llegan para complementar una de las producciones más esperadas de DC.En el avance,, está protagonizado por Harley Quinn (Margot Robbie), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Renee Montoya (Rosie Perez) y Black Mask (McGregor).En la película,, Black Mask, pero no lo hará sola, todos los personajes anteriormente mencionados se le unen y de qué manera.Al ritmo de la famosa canción ‘It’s so Quiet’ de Björk,, después cómo se une a Cassandra Cain quien tiene en su poder una valiosa joya que Black Mask quiere, pero la protagonista hará todo lo posible para ayudarla.En el camino se encontrará con Black Canary, Huntress y Renee Montoya, quienespara ayudar a la adolescente que sin querer está en un gran problema.Cabe estacar que, mejor conocido como Batman.Birds of Prey se estrena el 7 de febrero de 2020.Con información de