Rusia arremete contra EU tras informe de Mueller

El Kremlin volvió a refutar este lunes toda injerencia en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, en reacción al informe del fiscal especial Robert Mueller que afirmó que los rusos llevaron a cabo acciones para influenciar el resultado de los comicios.“No vimos el informe” de Mueller y “por lo tanto no podemos comentarlo”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.“Pero nuestra posición de principio (…) es sabida: nuestro país nunca interfirió en los asuntos internos de otros países, incluso de Estados Unidos“, subrayó, Peskov, que denunció acusaciones “sin fundamento”.En un mensaje al Congreso, el ministro estadounidense de la Justicia, Bill Barr, indicó por otra parte que “las investigaciones del fiscal especial no determinaron que el equipo de campaña de Trump o cualquier otra persona se haya asociado o coordinado con Rusia para influenciar la elección presidencial estadounidense de 2016″.“Los resultados de la investigación Mueller son una vergüenza para Estados Unidos y su élite política”, declaró el senador ruso Alexei Pushkov.“Confirman que todas las acusaciones fueron inventadas“, agregó.Las conclusiones del informe permiten a Moscú y Washington, cuyas relaciones están en su nivel más bajo desde el fin de la Guerra Fría, “volver a empezar de cero en muchos asuntos”, dijo por su lado el senador ruso Konstantin Kosachev, citado por la agencia de prensa RIA Novosti.Tras lo anterior, el gobierno de Rusia se dio por exculpado y a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, afirmó que “la conclusión principal, que es la ausencia de conspiración entre la campaña electoral de Donald Trump y Rusia, simplemente no podía ser otra”.Señaló que “para llegar a esta conclusión, el equipo de 19 juristas, 40 agentes del FBI, expertos criminalistas y otros agentes, tuvo que trabajar casi dos años”.“Durante este tiempo se extendieron 2 mil 800 citaciones, se interrogaron 500 testigos y se realizaron otros tantos registros”, constató el Ministerio de Exteriores, y cuestiona que “para desmentir una falsedad evidente se requirieran esfuerzos colosales y a todas luces, enormes recursos de los contribuyentes“.Y finalizó señalando que “esperemos que con el tiempo Washington tenga el coraje y reconozca oficialmente que no solo no hubo ninguna conspiración, sino que todas las insinuaciones sobre la ‘injerencia rusa’ es una calumnia vil sin fundamentos“.