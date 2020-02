Rusia cierra frontera a ciudadanos chinos por Covid-19

Escuchar Nota

Moscú.- Rusia no permitirá el paso de ciudadanos chinos a través de su frontera hacia el territorio ruso debido al Covid-19, tras firmarse la orden el próximo miércoles por el primer ministro, Mikhail Mishustin, según se anunció este martes.



La decisión entrará en vigor a partir de la medianoche del jueves y afectará todos los vuelos que no tienen un carácter especial o diplomático, la medida se da ante el “deterioro de la situación epidemiológica en China”, reportó la agencia Sputnik.



A finales de enero, el Ministerio de Exteriores notificó la suspensión de emisión de visados electrónicos a ciudadanos chinos a partir del 30 de enero, además de recomendar a los ciudadanos no viajar a China a menos que se trate de casos extremos.



De acuerdo con el portal de noticias Deutsche Welle, los científicos rusos están “cerca” de crear una vacuna contra el coronavirus y ya han desarrollado dos pruebas para su detección. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso del Covid-19 en Rusia.



El número de infectados en China ya superó las 73 mil personas con más de mil casos de personas fallecidas y 12 mil 624 recuperadas.