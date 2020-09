Rusia inicia proceso para vacuna Sputnik V en México; entrega pruebas a Cofepris

Escuchar Nota

“Este asunto se trató en la reunión que sostuve con el secretario Marcelo Ebrard, además de que la SRE, la Secretaría de Salud, la Cofepris y Conacyt participaron en la videoconferencia con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional Gamaleya, que es la institución científica responsable de desarrollar dicho biológico.

En resumen, los contactos entre nuestros gobiernos están establecidos”, asegura.

El gobierno de, por lo que ahora “la pelota está en la cancha mexicana”, revela el embajador ruso en México, Víktor Koronelli.En entrevista,de la vacuna.El embajador, donde se espera que México se sume a ella y que es de vital importancia, porque esto daría certeza sobre su seguridad y eficacia, porque en la primera y segunda fases, asegura,, donde participó una de las hijas del presidente de Rusia, así como otros funcionarios del gobierno.— Actualmente la tarea primordial es finalizar de manera oportuna los ensayos clínicos de las vacunas desarrolladas por distintos países, así como facilitar y garantizar el acceso a éstas para la población en general.— Hablando de la vacuna rusa Sputnik V, cabe mencionar que la primera y la segunda fases de sus ensayos clínicos se han culminado con éxito, y ya estamos en la última y tercera fase, que involucra a más de 40 mil voluntarios. Vale la pena mencionar que entre estos voluntarios se encuentran una de las hijas del presidente Vladimir Putin, así como ministros del gobierno federal y legisladores, y que ninguno de ellos presentó efectos adversos.— Tenemos todos los fundamentos para considerar la vacuna segura y eficaz. También participan otros países y ojalá México se sume en la fase tres.— El Fondo Ruso de Inversión Directa, que es un organismo gubernamental con derechos exclusivos para exportar y localizar la producción de la vacuna rusa en el extranjero, reiteradamente ha manifestado su disposición para traer el antídoto a América Latina y a México en particular. Esta posibilidad se ha discutido en la videoconferencia regional sobre la Sputnik V que se celebró el pasado 10 de septiembre, con la intervención de más de 650 participantes de 26 países de la región, invitados por Rusia y la presidencia pro témpore que ostenta México en la CELAC.Cuándo se pueden iniciar los suministros depende de las autoridades mexicanas. El fármaco primero tiene que ser registrado por Cofepris; de hecho, el 14 de septiembre le pasamos de manera oficial y formal todos los materiales que hay hasta ahora de resultados de las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V, o sea, la pelota está en la cancha mexicana.—Estamos en comunicación permanente con el gobierno mexicano sobre el tema de la vacuna. Este asunto se trató en la reunión que sostuve con el secretario Marcelo Ebrard, además de que la SRE, la Secretaría de Salud, la Cofepris y el Conacyt participaron en la videoconferencia con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional Gamaleya, que es la institución científica responsable de desarrollar dicho biológico. En resumen, los contactos entre nuestros gobiernos están establecidos.— Actualmente no disponemos de esta información. Esto más bien le correspondería a México decidirlo.— Para hablar sobre los suministros primero necesitamos que sea registrada la vacuna con el regulador nacional mexicano.— Los presidentes no han platicaron al respecto, pero hay un contacto permanente entre las cancillerías de Rusia y México en cuanto a este tema.