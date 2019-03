Rusia y EU discutirán situación de Venezuela en Roma

El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrahams y el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, discutirán la crisis política y social que atraviesa el país sudamericano, durante una reunión que celebrarán el próximo martes en Roma."Plantearemos con insistencia a la parte estadunidense todas nuestras posiciones, incluida la inadmisibilidad de una intervención militar y, en general, de la injerencia exterior ilegal y de las presiones contra el gobierno legítimo" de Nicolás Maduro, informó Riabkov, citado por las agencias de noticias Sputnik e Interfax.Indicó que durante la reunión en la capital italiana, Rusia intentará buscar vías para impulsar el diálogo entre el gobierno y los opositores venezolanos. "En este asunto Moscú y Washington mantienen posturas opuestas, pero esto no debe ser motivo para no hablar de ello", subrayó Riabkov.Al mismo tiempo, aseguró que Rusia continuará desarrollando la cooperación con Venezuela en el sector energético y en el de Defensa, a pesar de la presión y la amenaza de sanciones de Estados Unidos.“Hemos mantenido y seguiremos fomentando una cooperación normal, absolutamente natural, mutuamente ventajosa y legítima en diversos ámbitos, tales como energía, producción del petróleo, minería o cooperación técnica militar, que hemos ido desarrollando exitosamente a lo largo de varios años", apuntó.El diplomático resaltó que "las invectivas estadunidenses no van a pararnos, las sanciones por parte de Estados Unidos son un fenómeno habitual".El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el encuentro en Roma para discutir la “deteriorada” situación en Venezuela, pero dijo que la cita será mañana lunes.Venezuela vive una crisis política que se agravó el pasado 23 de enero, cuando el jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral de mayoría opositora), Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado" de la nación.Maduro, quien apenas había asumido su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado.