Ruta de la voz lírica

El canto lírico, la ópera y la música sacra han llegado a diversas iglesias y parroquias de la ciudad gracias a Festivalissimo, un evento organizado por el Centro de Arte Integral (CAI), que en esta segunda edición presenta un total de seis conciertos que, iniciados el domingo pasado, continúan el día de hoy y hasta el domingo 30.El evento dirigido por Teresa Guillermo está hecho para mostrar “el talento que se desarrolla en el CAI”. Escuela que se especializa en tres disciplinas: canto, piano y guitarra. Según explicó la coordinadora a Zócalo, el CAI organiza una gala anual en la que se muestra el crecimiento de sus alumnos.“Este año y el pasado, el avance ha sido tan productivo que se han dado a conocer solistas y cantantes tan buenos que decidí crear un festival para ellos. El objetivo de Festivalissimo es mostrar ese talento al público”, apuntó Guillermo.Fundado hace ocho años, el Centro de Arte Integral se dedica a explorar y expandir las habilidades creadoras de los inscritos en él. Todo con un proceso cuidado para sacar el máximo provecho de ellos, según mencionó la maestra de canto.En Festivalissimo puede verse ese avance, ya que muchos de los participantes son estudiantes que han estado desde el año uno de la academia artística y, que ahora, han madurado tanto que son capaces de presentarse como solistas frente al público. Ese fue el caso de la soprano Regina Durán, joven de 15 años que estuvo en la escuela desde los 7, y fue la voz inaugural de la serie de conciertos.“El proceso para que estos jóvenes puedan presentarse no es fácil ni rápido, el arte no puede apurarse. Sino que son los alumnos que entraron desde el primer año al Centro y que ahora tienen el conocimiento suficiente para estar en el escenario. En el proceso hay que saberlos llevar por la técnica, por la preparación diaria y el conocimiento de cómo abordar sus materiales de trabajo”.Para todosEn la presentación del pasado martes, la solista fue la soprano Miriam Ortiz, quien acompañada al piano de Ludwig Espíndola -profesor de piano del centro-, interpretó un programa de música lírica en la Parroquia San José.Ortiz no pertenece al CAI, sino que es estudiante de la Escuela Superior de Música (Esmuac) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Ella decidió presentarse para dar a conocer su trabajo en un festival que abarca su área de estudios y que, sobre todo, no prohíbe las oportunidades de nadie.“Festivalissimo no se cierra sólo a los estudiantes del centro, sino que está abierto a todos. Si hay alguien afín a lo que nosotros hacemos y le interesa participar, se le abre un espacio, se le asigna una fecha y que cante. Que haga lo que tiene que hacer junto con nosotros”, explicó Guillermo.Como detalló la organizadora, el evento está abierto a todos y en todos los estilos que se gusten, ya que eso da una variedad que atrae al público, y uno de los objetivos del festival es crear esa visibilidad ante la ciudad. El primer año, aseguró, tuvieron una gran asistencia en cada una de las presentaciones que dieron en el Teatro del IMSS. Su preocupación ahora es que esta y la siguiente edición sigan igual.“Festivalissimo tiene ese interés por aceptar a todos porque creemos que entre más grande se haga, mucho mejor. Ninguno nació sabiendo ni nació grande, así que si aprendemos en el camino y crecemos juntos, mucho mejor. Si ellos como intérpretes aceptan estar trabajando y dar lo mejor de sí, yo aceptaré mi reto para que el año que viene sea más ambicioso y tenga más difusión. El público ya sabrá si nos viene a ver, pero el año pasado, y este, hemos tenido una gran asistencia. Siempre tenemos público porque les ofrecemos otra propuesta, les mostramos que hay más cosas, porque no estamos cerrados a nada”, finalizó.La primera parte del programa de Amore e Morte, interpretado por la soprano Miriam Ortiz, acompañada del piano de Ludiwg Espíndola fue Ridente la Calma, de Wolfgang Mozart; seguido de Cuando Me’no Vo, Oh mio Babbino Caro, y Chi O Bel Sogno di Doretta, de Giacomo Puccini, y finalizó con Addio, del Passado, de Giuseppe Verdi.El intermedio contó con la Polonesa Op. 26 de Frédéric Chopin, para continuar con una serie de canciones en español como Marchita del Alma, de Manuel Ponce; Nunca Digas, de Jorge del Moral; Canción de la Barca Triste, de Salvador Moreno; La Petenera, de Federico Moreno Torroba y, para finalizar, Júrame, de María Grever.Festivalissimo continúa hoy con la presentación de Erick Rivera y Pablo Volbrecht, en la Esmuac. El sábado una presentación especial de música setentera tendrá lugar en el Colegio de Notarios, mientras que el gran final será el canto de Marcela Guillermo y Pablo Volbrecht en la iglesia San Juan Nepomuceno. Todos los eventos son gratuitos y su horario es a las 20:00 horas.