Rutina de 15 minutos para hacer ejercicio durante una cuarentena

Escuchar Nota

1. Cuclillas con manos en el suelo y cabeza erguida.



2. En un movimiento rápido dirige ambas piernas hacia atrás y queda en posición de plancha.



3. Haz una flexión (o lagartija) y regresa a la posición de plancha.



4. Levántate y haz un salto con una palmada en el aire.

Las autoridades recomiendan quedarse en casa en lugar de salir a sitios donde haya mucha gente con el fin de evitar la propagación del coronavirus.Uno de esos lugares es el gimnasio. Y aunque vayas muy bien en ese propósito de bajar de peso, ganar músculo, condición física, etc., y no quieras faltar para no perder ritmo, evita ir.Claro está que desde casa puedes hacer varios ejercicios que te ayudarán a mantenerte en forma y mejorar tu salud.Aquí te dejamos algunas recomendaciones.Es el ejercicio cardiovascular de alta intensidad por excelencia. No necesitas mucho espacio, lo puedes realizar en cualquier lugar y son altamente efectivos.Trabajas fuerza, resistencia y capacidad aeróbica. A través de 4 movimientos sencillos ejercitas todos los músculos del cuerpo.Con este ejercicio mejoras agilidad y coordinación en brazos y piernas. Al igual que en el ejercicio anterior, la clave es realizarlo de forma rápido para mejores resultados.En la posición de inicio abre las piernas a la anchura de los hombros. Junta las piernas con un leve salto, mientras levantas los brazos a la vez para que ambas manos toquen detrás de la cabeza. La cabeza va recta y la vista al frente.Este ejercicio es efectivo para trabajar el tren inferior del cuerpo, además de que te ayudará a activar tu metabolismo.Para ejecutarlo colócate en posición de plancha, manos estiradas, espalda recta, puntas de los pies bien apoyadas en el piso. El siguiente paso es dirigir una de las piernas hacia el pecho y alternar. Es decir, la pierna que está estirada pasa hacia delante y así sucesivamente.Realiza 3 series de 20 escaladores con piernas alternadasSe le conoce también como salto alterno de piernas o skater exercise por su nombre en inglés. Con este movimiento cardio trabajas cuadriceps, gemelos, glúteos y zona media del cuerpo.Para comenzar este ejercicio colócate de pie con las piernas ligeramente separadas y las rodillas flexionadas, torso levemente inclinado hacia adelante, pero con la espalda recta.Comienza el movimiento saltando hacia el lado izquierdo. Aterriza siempre con la rodilla flexionada, pasa la pierna derecha por atrás, colocando el pie por atrás de la pierna de apoyo.Inmediatamente después de que el pie derecho toque el piso, salta al lado derecho y repite el movimiento de forma alternada con una y otra pierna.Realiza 3 series de 20 skaters cada unaSe ejecuta como si estuvieras trotando, pero elevando las rodillas hasta la altura del pecho. Este ejercicio es de una gran eficacia para perder peso, además de que es muy sencillo de realizar.Para hacer tus elevaciones de rodilla correctamente coloca los pies a lo ancho de tus caderas y con los brazos cerca del cuerpo. Levanta la rodilla izquierda hacia el pecho, exhalando y contrayendo los abdominales. Al mismo tiempo, dobla los codos y lleva los puños delante de los hombros. Vuelve a la posición inicial y repite con la pierna contraria.Realiza 3 series de 20 elevaciones alternadas