Ryan García se recupera de caída y noquea a Campbell con fulminante gancho

Ciudad de México.- El mexicano-estadounidense Ryan 'Kingry' García (21-0, 18 KOs) se llevó un susto, pero tuvo un coraje y el talento para alzarse con la victoria en lo fue una prueba de fuego en su corta trayectoria como profesional.



El nacido en Victorville, California tuvo una caída en el segundo round, pero supo reaccionar para noquear en el séptimo asalto, al británico Luke Campbell (20-4, 16 KOs) con un espectacular gancho, que le permitió conseguir el cinturón mundial interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



n la estelar estelar de este sábado, que se celebró en el “American Airlines Center” de Dallas, Texas y fue transmitida por DAZN, ante la presencia de aficionados, García se vio obligado a superar su primera caída de su carrera que sorprendió a muchos ante un rival que ha había sido retador al título mundial.



En el segundo episodio, Campbell conectó un volado de zurda al rostro del californiano, quien no pudo evitar la caída; se levantó con cara de asombro pero tras el conteo de protección del referi pudo continuar la pelea.







Ryan se mantuvo fiirme y se animó con los gritos de apoyo de los aficionados para establecer un dominio en el ring hasta que tuvo su recompensa en el séptimo asalto, cuando aprovechó un intercambio para conectar un poderoso gancho de izquierda a las zonas blandas de Campbell quien cayó y se retorció del dolor.



El referi al ver que estaba en malas condiciones el británico decidió detener la contienda a los 1:58 minutos de ese round y Ryan García estalló de emoción para festejar con su equipo de trabajo.



Ahí se encontraba presente el campeón mundial de peso supermediano Saúl 'Canelo' Álvarez quien subió al ring para abrazar y felicitar a Ryan, compañero de gimnasio, ya que ambos comparten el mismo entrenador, Eddy Reynoso.



Al finalizar el combate Ryan García dijo: “Me emocioné demasiado en el momento”. “Me sorprendió en ese segundo round, tiene fuerte pegada. Entonces, tuve que adaptarme y calmarme. Sabía que podía vencerlo".



Agregó que: “Tenía que demostrar que era un guerrero. Estaba un poco mareado con la caída, pero no estaba preocupado. No está acostumbrado a seguir adelante, así que supe que tenía que cubrirme".