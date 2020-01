Ryan Kaji, el niño más rico de YouTube

No todo son bendiciones en el mundo de Ryan

de sólo 8 años, se ha convertido en el youtuber que más dinero ha ganado el último año en esta plataforma, con unos ingresos de más de 23 millones de euros.Kaji empezó su carrera cuando sólo tenía tres años,, en el que se dedica a abrir juguetes delante de la cámara y a jugar con ellos. No es el primer año que este crío encabeza el ranking de los creadores que más dinero ingresan gracias a la plataforma de vídeos. En el 2018, Kaji ya se alzó con la primera posición con cerca de 20 millones de euros en ganancias.Desde su debut, su canal –que tiene 23 millones de suscriptores–Claro que también ha expandido su negocio más allá de YouTube, con una línea propia de más de 100 juguetes, prendas de vestir y un programaSu cifra de suscriptores es relativamente modesta, si la comparamos con, por ejemplo, los 102 millones de personas suscritas al canal de, a pesar de lo cual este joven sueco sólo ha podido ser séptimo, con 11,6 millones de euros, en el listado de los que más dinero ganaron en YouTube durante el año 2019.La razón está en las visualizaciones., mientras que los de Kjellberg, desde el 2010, 24.375.480.713.El fenómeno de Ryan no es ajeno ni a YouTube ni a otras redes sociales como Instagram, donde las cuentas de niños influencers son habituales. La diferencia es que, mientras que en Instagram los críos lucen como modelos de moda, enPero Ryan Kaji no es el único menor que el año pasado triunfóuna niña rusa de 5 años, que se ha embolsado 16 millones de euros. Pero su caso es un poco peliagudo.Anastasia nació con parálisis cerebral, y los médicos temían que nunca pudiera hablar. Para documentar su desarrollo a través de los distintos tratamientos a los que se ha sometido, sus padres publicaron vídeos de Nastya –que es como se hace llamar– para que amigos y familiares pudieran ver todos sus progresos.En los vídeosy todo acompañado de canciones pegadizas.El éxito fue fulgurante y pronto ganó seguidores en todo el mundo. Ahora mismo aparece en siete canales –en otros tantos idiomas– con un total de 107 millones de suscriptores y más de 42 mil millones de visualizaciones. Sólo su canal principal,22.247.964.778 visualizacionesSu mayor, ordeñando una vaca de mentira y comiendo helado. Ese vídeo cosechó 767 millones de visitas.De todas formas, no todo son bendiciones en el mundo deque es su hijo.En septiembre del año pasado se supo que la Federal Trade Comission (FTC) de Estados Unidos lo investigaría por no cumplir con la obligación de que los anuncios y el contenido patrocinado en las redes sociales “deben divulgarse de forma clara y visible, de manera que sean fácilmente comprensibles para el público al que se dirigen”, según establece la propia FTC.Aemás, YouTube también trabaja para limitar las posibilidades de ingresos para los canales infantiles, tras el acuerdo llegado con la propia FTC después de que esta le impusiera una multa de 154 millones de euros, porque la plataforma recopilabaEl primer paso será prohibir, este mismo año, los anuncios en los vídeos dirigidos al público infantil. Los creadores dicen que estas nuevas pautas también pueden afectar los resultados de búsqueda naturales, por lo que los vídeos infantiles pueden no aparecer en la parte superior de las búsquedas de Google. Eso significaría un impacto directo en las ganancias potenciales, que provienen principalmente de la publicidad que se muestra antes de que se empiece a reproducir el contenido.“Reconocemos que esto no será fácil para algunos creadores y estamos comprometidos a trabajar con ellos a través de esta transición y a proporcionar recursos para ayudarlos a comprender mejor estos cambios”, explicaba Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, en un post en el blog de la compañía. Entre estos “recursos” se incluye la creación de “un fondo de 100 millones de dólares, desembolsado durante tres años, dedicado a la creación de contenido infantil original y reflexivo en YouTube y YouTube Kids a nivel mundial”, añadía Wojcicki.