Ryan Reynolds confirma que Marvel ya trabaja en Deadpool 3

"Sí, estamos trabajando en ello ahora mismo con todo el equipo. Ahora estamos con Marvel, que es la gran liga. Es un poco locura. Pero sí, estamos trabajando en ello", declaró el actor.

El actor y protagonista de Deadpool, Ryan Reynolds, reveló durante el programa Live with Kelly and Ryan el 24 de diciembre pasado ya trabajan en el proyecto.Aunque en octubre pasado los guionistass, pero todo parece ser que es ahora, cuando ya está tomada la decisión y con luz verde para la tercera entrega.Muchos fans temían que tras la compra de FOX por parte de Disney daría fin a la secuela de Deadpool, pero esto no sucederá pues los estudios de Mickey Mouse han decidido apostar por el mercenario Bocazas.Por más de tres añosy se espera que la tercera entrega también tenga clasificación para adultos aún cuando pertenezca a DisneyCon información de Medio Tiempo