Sábado, Domingo: Revisitar la catástrofe

¿Qué significa el paso del tiempo?, ¿en qué nos transformamos cuando dejamos atrás la juventud?, ¿por qué la culpa puede convertirse en cadena y prisión? Sobre estas cuestiones se desenvuelve la trama de Sábado, Domingo (Alfaguara, 2019), la reciente novela de Ray Loriga que hoy se presentará en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019.En 2017 el madrileño ganó el Premio Alfaguara de Novela, y aún en medio de la vorágine de viajes y presentaciones, se dio a la tarea de dar forma a una nueva historia narrada en dos tiempos. Una suerte de regreso a la voz narrativa de ese Ray Loriga que publicó su primer libro, Lo Peor de Todo, hace casi tres décadas.Ray considera que regresar a esa voz de juventud tiene algo de nostalgia “y de juicio sumario”. Pero –apunta– en Sábado, Domingo la intención es ver cómo cambia esa voz en 25 años, sondear el abismo que existe “entre lo que deseábamos ser y en lo que finalmente nos convertimos”.“Es curioso que lo menciones, porque he debido leer ese texto porque me encanta Alejandra Pizarnik. Cuando escribí este libro no recordaba ese poema, pero supongo que son cosas que se te quedan dentro. También hay un libro que se llama Sábado de Ian McEwan y son cosas que de alguna manera las tienes ahí, acompañándote.“Volviendo a tu pregunta, no lo puedo decir mejor que Alejandra: no se puede vivir siempre en el tiempo de la catástrofe”.“Son 28 años ya. Volviendo a Alejandra Pizarnik, es revisitar la catástrofe, si es que la hubo, y ver su tamaño, o quizá la culpa. A veces se carga más culpa de la que se merece. Y para hacerlo necesitaba una novela como esta, dividida en dos tiempos, contada por dos voces que pertenecen al mismo narrador y que a la vez es alguien distinto porque el tiempo ha pasado”.“Digamos que el domingo recoge la cosecha del sábado y a veces la cosecha no es lo esperado, para bien o para mal”.“La madurez no sé lo que es, ni espero alcanzarla, pero el domingo es un día raro porque es medio fiesta, medio condena. Se levanta uno por la mañana pensando que aún le queda tiempo antes de la obligación de la escuela, del trabajo, de lo que sea. Las horas juegan en tu contra porque sabes que cada vez estás más cerca del fin de esa pequeña libertad que da despertarse en domingo. Sabes que es un fin de semana que se acaba y eso abruma, entristece.“Es curioso que pasan los años, ya tengo 52, y esa sensación cala, permea y sigue estando dentro”.“No decía ‘pueden’, decía 'los domingos matan más hombres y mujeres que las bombas'. Bukoswki es un escritor que siempre me ha gustado, como Alejandra Pizanik y tantos otros. Hay un libro en concreto de Bukowski que se llaman de Ham on Rye, una broma sobre The Catcher in the Rye de Salinger, y que habla de cómo sería la misma sensación en la vida de un hombre más pobre y más triste. Los dos libros me encantan, tanto el de Salinger como el de Bukowski. Quizá de ahí sale esa sensación que también está en el Lazarillo de Tormes, de la aventura de un niño que se intenta explicar a sí mismo el mundo.“Años después es lo que yo intento en este libro. Veinticinco años después uno está más o menos igual de confundido”.“La única diferencia del domingo después es que ya sabes que el camino es confuso, ya no te asusta tanto. No sólo están Bukowski, Salinger o el Larzarillo, Sylvia Plath tiene un libro precioso sobre la confusión de la adolescencia y juventud que se llama La Campana de Cristal. Y siempre me imagine qué hubiese pasado, qué hubiese escrito Sylvia Plath si no hubiese tomado la tristísima decisión de suicidarse, triste para ella y triste para sus lectores.“También está la cuestión del paso del tiempo, que nos hace ver que muchas veces esas proyecciones que teníamos de jóvenes no se han logrado en nuestra vida adulta. El protagonista se da cuenta de que el tiempo te va transformando.“No sé que es peor, si la confusión adolescente de que el tiempo está por delante, o verlo desde ese otro domingo años después y decir: esto es lo que ha sucedido y no puedo cambiarlo.“El mundo y yo nunca nos hemos mirado cara a cara. El mundo es muy grande y yo soy muy chiquito. Es una competición injusta. Por eso creo que la literatura, lo que hace, es mirar un ángulo. Cada uno, desde su ángulo, muestra cómo ve el mundo, cómo se aferra del mundo, pero no es que nos miremos en igualdad de condiciones. El mundo es muy grande y el escritor es muy pequeño”.“Sí y no. No quiero ser pesimista en eso. Hay algunos que se mueren antes de que llegue a presentarse su factura y, a veces, eso es la desgracia de los otros. Eticamente uno tiene que enfrentarse, aunque nadie se lo recuerde, a sus gestos, a su sombra, a sus actos, a la causa y efecto. Eso es inevitable, no tanto el juicio ajeno sino el juicio propio”.“Intento, no sé muy bien por qué, huir de la voz que conseguí en la novela pasada, de la estructura que planteé. No sé si lo conseguí, pero si a ti te ha gustado, y también a otros lectores, es que se consiguió la tarea de no volver a hacer lo mismo.“Para mí es el desafío de cada libro es buscar en la caja de herramientas cómo construir, desde mi propia escritura evidentemente, un artefacto diferente. Cuando lo hago es también para mi propia sorpresa”.“Hice una película, Nacido Rey, que se va a estrenar en breve con Agustí Villaronga, maravilloso director mallorquí, residente en Barcelona, y con otro colega árabe que fue el guionista de la idea primera. He visto la película, quedó muy bonita.“Tengo otro proyecto de cine, pero en este oficio no contamos proyectos, sólo vamos a los estrenos si es que nos invitan”.Presentación de Sábado, DomingoDe Ray LorigaParticipa Julián HerbertHoy, 19:00 horasSala Julio Torri