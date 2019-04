Sábado negro en la Región Sureste

La Región Sureste vivió un sábado negro al registrar cuatro muertes por diferentes causas, entre las que se concretó el suicidio número 28 por parte de un hombre.Agobiado por la depresión y la soledad, un hombre decidió acabar con su vida ahorcándose en el interior de su casa. Familiares de la víctima llegaron cerca de las 1:20 horas a la casa ubicada en la calle Guanusco de la colonia Analco, en Ramos Arizpe, cuando los hijos de Manuel Pérez Cerda, de 44 años, ingresaron al domicilio y lo encontraron colgado; tras bajarlo, dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, pero al ver que no llegaban los socorristas, decidieron trasladar a Manuel en un vagón de transporte de personal hasta un nosocomio.Mientras los familiares realizaban el traslado, el vagón de la empresa MIT fue interceptado por los paramédicos en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, casi esquina con el bulevar Escorial, donde de inmediato procedieron con la valoración de la persona, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.La familia se encontraba consternada por lo sucedido y tenían la esperanza de llegar a un hospital para salvarlo, pero los intentos fueron en vano.Se dio a conocer que el hombre presentaba una depresión al sentirse muy solo y posiblemente fue lo que lo orilló a tomar la fatal decisión.La tarde de ayer un hombre perdió la vida luego de ser aplastado por su propia camioneta en las inmediaciones de la colonia Saltillo 400, en el municipio de Parras, hasta donde se movilizaron diversas corporaciones.Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, en la calle Pedro Navarro, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender el reporte de una persona prensada.Se trataba de un hombre cuya identidad no fue revelada, quien encontraba debajo de una pick up roja que aparentemente lo aplastó al botársele la velocidad.Unos cuantos minutos después, otro hombre de aproximadamente 50 años, murió luego de caer en una noria de 28 metros de profundidad en la colonia Barrio de la Loma. Aunque no se proporcionó información respecto a los hechos, se presumió que el señalado cayó por accidente en el aljibe, el cual se encontraba vacío, muriendo al instante.Tras intensas maniobras, paramédicos de la Cruz Roja lograron extraer el cadáver del pozo el cual fue llevado al Servicio Médico Forense para su necropsia, dándose a conocer que habría sufrido un severo traumatismo de cráneo.Fue alrededor de las 14:00 horas cuando personal de la caseta de Caminos y Puentes Federales fue alertado sobre una persona inconsciente a bordo de un vehículo de carga. Paramédicos se trasladaron hasta el kilómetro 12+700 del tramo Carbonera-Ojo Caliente, en la carretera 57, donde se encontraba un tractocamión que transportaba gas propano.Al revisar el interior de la cabina, los socorristas hallaron al chofer de la unidad, confirmando tras una valoración que ya no contaba con signos vitales.Finalmente se ordenó la extracción del cadáver y su posterior traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia, en espera de que sea reclamado por sus familiares. (Con información de Estefanía González y Augusto Rodríguez)