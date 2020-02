‘Sabemos que estás denunciando, te vamos a matar’: extorsionador

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un comerciante recibió amenazas por parte de un grupo delictivo que le exigía dinero a cambio de su tranquilidad y la de su familia.



Lo primero que recibió fueron mensajes de texto en donde le decían que el Cártel de Tláhuac, lo tenía ubicado. Después, fotografías de su esposa y su hija. Luego un mensaje donde amenazaban con “darles en la m…”.



Ante ello, el comerciante decidió acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJCDMX). Sin embargo, cuando estaba ahí, dentro de las instalaciones del Ministerio Público alguien le llamó. “Ya sabemos que estas denunciando, te vamos a matar”, amenazaron.



Sucedió hace unos días al interior de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa. Específicamente en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, ubicada en la Colonia Chinampac de Juárez.



De acuerdo con el expediente CI-FIZP/IZP-6/UI-2 C/D/00311 /01-2020, la semana pasada, un hombre comenzó a recibir mensajes de texto en su celular.



Estaba dentro de su casa cuando le escribieron: “Ya te tetemos ubicado”. Quien escribió el mensaje, anexó una serie de fotografías. Ahí aparecía su esposa, su hija, su casa, su camioneta y su negocio.



El hombre no quiso contestar, pero a los pocos minutos llegó un nuevo mensaje. “Quieres que arreglemos esto, márcanos o te vamos a partir tu p… madre a ti y a tu familia”, amedrentaron.



Al día siguiente por la mañana recibió otro mensaje. Lo enviaban desde un número diferente al anterior.



Buenos días somos del cartel de Tláhuac y venimos a ver su tranquilidad, tanto la suya como la de su familia”; se leía en Disable rich-textel texto.



Una vez más enviaron todas las fotografías. Y remataron con dos mensajes más: “Espero su llamada y si no aténgase a las consecuencias”. “Negociamos o le doy en la m… a tu negocio y a tu familia”.



Ante el temor de las amenazas, el hombre se presentó en el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, pero cuando estaba ahí, su teléfono sonó. Ya no era un mensaje, ahora era la voz de un hombre.



“Ya sabemos que estas denunciando, te vamos a matar”, le dijeron. A pesar de la amenaza, la víctima decidió denunciar lo que pasó, por lo que la Fiscalía capitalina investiga los hechos.







Con información de Excélsior