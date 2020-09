¿Sabes como te afecta comer papas cuando se están poniendo verdes?

Escuchar Nota



“Existe una amplia gama de factores que afectan el enverdecimiento de las papas, desde las condiciones de cultivo, la edad y su genética, hasta la longitud de onda de la luz en el supermercado”, detalla la experta.

El hecho de que una papa comience a ponerse verde es una característica indeseable, por lo cual debe de ser considerada como una señal de peligro para tu organismo. De hecho, el color verde y el sabor amargo indican la presencia de una toxina.A menudo las papas de ponen verdes cuando no se almacenan de manera adecuada y son expuestas a la luz. En estas condiciones se genera la formación de clorofila, la cual se encuentra en todas las plantas verdes.“Esto puede ocurrir en unos pocos días (…) Puede causar un color verde en la superficie del tubérculo y, en consecuencia, llevar a los consumidores a desechar la papa”, explica Sabine Tanios del Instituto de Agricultura de Tasmania, quien trabaja en un proyecto que investiga las razones del enverdecimiento no deseado de los tubérculos, para así desarrollar estrategias para reducirlo.En este contexto, el color verde en la papa es un indicador de que los niveles de ciertas toxinas dañinas, conocidas como glicoalcaloides, pueden aumentar.Cabe señalar que los glicoalcaloides son un grupo de toxinas que están presentes naturalmente en los tubérculos, con concentraciones más altas en la piel y los brotes.Asimismo, los niveles de esas toxinas dañinas pueden aumentar cuando las papas están dañadas o si se exponen a la luz durante períodos prolongados.Desafortunadamente estos compuestos pueden ser tóxicos para los humanos. La solanina (glicoalcaloide venenoso) puede dañar las membranas celulares y afectar negativamente la permeabilidad del intestino.Su ingesta puede intoxicar a una persona, presentando irritación intestinal y también somnolencia. No obstante, esos síntomas solo se han mostrado en altas dosis de glicoalcaloides.