¿Sabías que las sopas instantáneas te provocan adicción y sobrepeso?

Cientos de personas se han preguntado qué contienen las sopas instantáneas para que no se recomiende su consumo o al menos que se evite en la mayor medida posible, sobre todo, en la alimentación de los niños y niñas en pleno desarrollo físico.De acuerdo a la, las sopas instantáneas contienen un tipo de aditivo conocido como glutamato monosódico.Este componente es un potenciador del sabor y el olor que favorece la cocción en poco tiempo del alimento, sin embargo, es también el causante de desarrollar adicción al no conseguir saciar el hambre, lo que provoca que la personas coman más repercutiendo en el aumento de peso.La radiografía realizada por la nutrióloga Xaviera Cabada , coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, muestra las verdaderas características y el valor nutricional de estos productos:2 gramos de azúcar, equivalente a media cucharada de azúcarEl reporte explica que es frecuente combinar azúcar y sal para diluir los sabores tan intensos y generar el gusto por la combinación de estos, cuyo sabor es potencialmente adictivo.Cada vaso o paquete de este productos contiene 2.1 gramos, una cantidad considerada baja para lo recomendado para los adultos, lo que es, 25 gramos diarios.Una porción de sopa instantánea contiene mil 190 gramos de sodio, lo que cubre la mitad del sodio recomendado para un adulto, que no debe ser mayor a 2,400 miligramos.El investigador inglés Michael Pollan explica que para que un producto sea recomendable, éste no debe contener más de cinco ingredientes; no obstante, las sopas instantáneas contienen 36 diferentes ingredientes, de los cuales tres son diferentes tipos de azúcares y siete son diferentes tipos de sales.