Saborean hasta el el dolor

“El color, el sabor y los aromas hacen que a la gente se le olvide que hay mucha desgracia, y por eso me gusta tanto México, porque tiene el consuelo de aliviarte el alma cuando siente que te estás muriendo al perder a una hija o el no saber en dónde está”, así define Ivonne Orozco, la idea que existe detrás de Mujer Chamán, cortometraje que recuerda a las víctimas de feminicidios a través de la gastronomía.El video, dirigido y editado por Elena Barbosa y Jorsh Sarmiento, presenta una serie de imágenes y recortes de periódicos que hablan sobre la brutal impunidad en la que se viven estos casos, hechos que muchas veces la sociedad olvida y no la permiten avanzar. Sino al contrario, ya que se normaliza esta violencia hacia las mujeres.Mujer Chamán, se estrenó la tarde del jueves en Las Delicias de mi General, como una de las actividades con las que el restaurante celebra su séptimo aniversario, y es una obra que reúne la muerte y la vida, la sensibilidad de la poesía con el luto del fin de la existencia.Esto debido a que cuenta con la participación de la poeta Mercedes Luna quien recita un poema en el que la metáfora de la comida se mezcla con la visión cosmogónica de los pueblos mesoamericanos a través del tzompantli, que hay en el restaurante, un muro que celebra más la vida que a la muerte.“Cuando mandé hacer los cráneos de ese tzompantli lo hice pensando en todas esas madres que no tienen donde llorar, y si bien al final del día el cuerpo se va, nuestras tradiciones siempre nos dan un lugar a dónde ir a llorarle a nuestros muertos si estos se fueron o no se encuentran. Los aztecas levantaban estos muros con esculturas para glorificar a sus guerreros, y para mí esas mujeres son guerreras”, comentó Orozco durante la proyección del video.La cocinera también señaló que este cortometraje se diferencia de los demás que han hecho en años pasados porque, aunque festeja también la cultura, hay una visión social con objetivos de reflexión para quien lo mire. Un acercamiento a este doloroso tema tanto a nivel ciudad, como individual, pues Orozco también apunta que es “madre y me duele mucho lo que sucede”, y que antes estos videos “eran pura fiesta y pura comida”.En este caso fueron los cineastas Barbosa y Sarmiento quienes conjugaron la comida y el dolor, en un proyecto que, al igual que el mole de ceniza, sabe a lágrimas y a dolor, pero también a esperanza y fuerza.“(Este video) fue todo un reto porque Ivonne pidió que se combinara el hecho de que se cumplen siete años, que es una celebración, y juntarlo con el hecho de que en nuestro país tristemente se ha normalizado el feminicidio. Debíamos combinar esa celebración y a la vez honrar a esas mujeres que partieron antes de tiempo porque, alguien que no tenía derecho, les arrebató la vida. Además había que mezclarlo con el aspecto gastronómico.“Fue difícil mezclar todo eso, pero la cultura mexicana tiene esa facilidad de poner juntos todos esos momentos, incluso los más dolorosos. Estamos honrando a esas mujeres”, apuntó Barbosa.El video se completa con la canción de La Llorona, aquel cantó de dolor y tristeza en la voz de Susana Harp. Una pieza elegida de manera específica porque “tiene mucho que ver con lo que queremos plasmar, que es el hecho de que no sólo porque cante significa que esté feliz, porque también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Eso es lo que nos define a los mexicanos: que aunque estemos rotos por dentro seguimos trabajando”, apuntó la editora del video.Mujer Chamán se liberará en las redes sociales del restaurante el martes 7 de agosto para celebrar su séptimo aniversario. tiempo que ha dedicado a rastrear la relación que mantiene la sociedad con la comida y la vida misma.“En los ranchos y en los pueblos la mesa central era el lugar en el que se hacían los rituales mortuorios en los que se rodeaban de comida. Creo que cada uno de nosotros y desde nuestra trinchera tenemos que alzar la voz, no puede ser que nadie diga nada sobre los feminicidios”, concluyó la propietaria.