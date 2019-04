Sabrina está de vuelta

Aunque originalmente el personaje de Sabrina Spellman fue pensado para aparecer en una sola ocasión en los cómics de Archie, el personaje fue recibido de manera positiva por parte de los seguidores de las historietas, e hicieron que el escritor George Gladir y el artista Dan DeCarlo, decidieran sumar a la bruja adolescente, a la lista de personajes principales de la serie.Para 1969, Sabrina saltaría a la pantalla chica en formato de serie animada, como parte de The Archie Comedy Hour, aunque para 1971 tendría ya su propia serie titulada, Sabrina the Teenage Witch, donde explicaron que el origen del personaje, se dio a partir de que sus tías Hilda y Zelda Spellman, mezclaran posiciones.Posteriormente nacería Sabrina: La Bruja Adolescente, que se volvió popular entre los seguidores de Nickelodeon de los 90, y nos presentó a una Sabrina Spellman más relajada, pues la serie mantenía un formato de comedia de situación, además de la capacidad de hablar de Salem, su gato.Es así que Netflix anunció una nueva presentación de la bruja adolescente, en el verano del año pasado, la cual tuvo opiniones divididas, pues cuando se comenzaron a revelar los avances de la primera temporada, algunos quedaron desconcertados al saber que no luciría igual que la sitcom de los 90.De esta forma, comenzaron las comparaciones de los fans e incluso, su disgusto ante la nueva serie original de la plataforma, ante lo que el también creador de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, se pronunció junto a Netflix, que la serie está basada en el cómic homónimo del 2014.Asimismo, el cómic lanzado por Archie Horror hace cinco años, presentó una reinvención del personaje, por lo que ahora, su origen se dio de una forma natural, pues nació del matrimonio de Edward Theodore Spelmman, un brujo experimentado, y la mortal Diana Sawyer, por lo que, Sabrina nacería mitad bruja, mitad humana.El cómic fue creado por el ilustrador Robert Hack, y el propio Aguirre-Sacasa, quien prometió mantener una esencia fiel al cómic, el cual mantiene una naturaleza sombría y sobria, aunque con algunas modificaciones.Es así que nace la nueva apuesta de Netflix, con Kiernan Shipka como Sabrina, quien ayuda a mantener el equilibrio entre una serie oscura y tétrica, y una trama más apegada a la realidad.A pesar de presentar a una joven mitad humana, mitad bruja, tiene los problemas y responsabilidades sociales de un adolescente común, en donde se interponen problemas como los romances juveniles, la amistad y la búsqueda de una identidad propia.A partir de ello se desarrolla la trama de la primera temporada, la cual contó con un total de 10 capítulos y un especial de navidad, donde se presenta el dilema de elegir entre su vida como humana o seguir el linaje de su padre, como una bruja consagrada y prestigiada.Es por esto que, Kiernan Shipka, argumentó que para la segunda temporada “Sabrina tendrá muchos cambios”, no sólo será evidente su crecimiento y maduración, sino que aprenderá de sus errores, aunque algunos aún estarán tras de ella.De igual forma, para los que mantuvieron su disgusto ante la situación de que Salem es un personaje meramente secundario y no tiene la capacidad de hablar, el creador confirmó que tendrá su propio capítulo, e incluso se especula, este hablará en algunos momentos.A pesar de ello, Netflix desde un inicio demostró el apoyo hacia la serie, pues la primera y segunda temporada se grabaron de forma paralela, e incluso se afirma que si la segunda temporada logra tener el mismo éxito de la primera, se anunciará una tercer y cuarta entrega.Y aunque el futuro de la serie parece prometedor, cuando fue lanzada al público, se vio envuelta en una controversia, debido a que El Templo Satánico, demandó a la plataforma por haber plagiado la escultura de Baphoment.Afortunadamente para Netflix y los realizadores, ambas partes llegaron a un acuerdo, pues, posterior a demandar 50 millones de dólares de compensación, al final se resolvió en dar crédito a los satanistas por la creación del diseño de la estatua, y algunos otros datos que no fueron revelados al público.De esta forma, El Mundo Oculto de Sabrina, estrena su segunda temporada, la madrugada de este 5 de abril, con 10 nuevos capítulos que prometen mantener al espectador al filo del asiento, y con ganas de conocer más del universo que presenta Aguirre-Sacasa.