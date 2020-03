Saca Santos triunfo ante el Atlas en Torreón

Escuchar Nota

Con anotación de @julitofurch, sumamos tres puntos más en el Torneo Clausura 2020 y obtuvimos nuestro tercer triunfo consecutivo.



, que le bastó poco para llevarse los tres puntos ante uno de los peores equipos de la temporada.Los Zorros, que recibirán a Chivas la próxima jornada, lucieron inoperantes al frente y a pesar de jugar en su propio campo gran parte del partido, no pudieron sacar la igualada del TSM por un penal infantil de Ismael Govea antes del medio tiempo.Los rojinegros comenzaron con ímpetu en la primera mitad y se quedaron cerca de abrir el marcador pues Luciano Acosta, al 4', e Ignacio Jeraldino tres minutos después inquietaron a Jonathan Orozco con remates cruzados.que estuvo atento al momento de cortar los centros en el área, la principal vía por la que los locales buscaron hacer daño.Cuando Atlas se colgaba de los postes para aguantar el cero, Ismael Govea derribó a Félix Torres dentro del área, acción que el silbante Oscar Macías no dudó en marcar y que a la postre aprovechó Julio Furch, quien estuvo atento al contrarremate para marcar pues Vargas detuvo el cobro.cedió con la testa a Eduardo Aguirre, quien no pudo anotar con la cabeza.Los rojinegros se murieron de nada pues en la segunda mitad sufrieron para poder hilvanar pases y se vieron más cerca de conceder un tanto más, que de igualar los cartones.en tiempo agregado, pero no pudieron lograr la igualada y se mantendrán en el penúltimo lugar del Clausura 2020.