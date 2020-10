Saca SCJN a ex Presidentes de pregunta de consulta

Escuchar Nota

"¿Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?"

Luego de que el Pleno de la Corte avaló por seis votos contra cinco la constitucionalidad de la materia de la consulta, solicitada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió modificar la pregunta enviada por éste, para ajustarla la Carta Magna.Esta pregunta fue aprobada por ocho votos contra tres, luego de una breve sesión privada de los Ministros, que ya no entraron en detalles sobre si el resultado de la consulta sería obligatorio para fiscalías y poderes judiciales en caso de que participe al menos 40 por ciento del padrón electoral, como ordena la Constitución.El Ministro Juan Luis González Alcántara aclaró, durante el debate inicial, que si López Obrador no está satisfecho con la nueva versión de la pregunta, tendrá derecho a desistir de la consulta.La Corte tendrá 24 horas para enviar su resolución al Senado, que tendrá que aprobar la consulta por mayoría simple, al igual que la Cámara de Diputados, antes de que se turne al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita la convocatoria correspondiente.De acuerdo a la reforma constitucional de 2019, la consulta popular tendrá que celebrarse el primer domingo de agosto de 2021, es decir, no se puede hacer el mismo día de las elecciones federales del primer domingo de junio.