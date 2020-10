Saca triunfo Mazatlán con debut de Tomás Boy y afición en el Kraken

Escuchar Nota

Después de jugar sus primeros seis de local sin afición, Mazatlán abre las puertas de El Kraken donde vence 3-2 a Juárez.En este encuentro, debutó Tomás Boy como técnico de los sinaloenses que rompen una racha de cuatro partidos sin triunfar y tres derrotas en fila.A los 8’, Mazatlán ya tenía una ventaja de 2-0 con los goles Camilo Sanvezzo al minuto 4 en un tiro desde fuera del área y de Aldo Rocha al minuto 8 mediante el cobro de un penal por una mano de Gustavo Velázquez.Por primera vez, la nueva franquicia de la Liga MX juega ante público y consigue su tercer triunfo en El Kraken para contabilizar 13 unidades y salir del sótano para ubicarse en la posición 16.A los 33’, el equipo local ya ganaba 3-0 con otro tanto de Sanvezzo, en un contrarremate de pierna derecha tras un balón que el portero Enrique Palos no pudo sujetar en un remate con la cabeza de Mario Osuna.Juárez pudo conseguir su primer gol antes del descanso, a los 39’ con un tanto de Brian Rubio, el 300 del Guardianes 2020, en un error del defensa José Ortiz, quien no despejó una pelota del área.En el segundo tiempo, Mazatlán tuvo el control del partido, pero se vio amenazada a los 80’ en un remate con la cabeza de Darío Lezcano para el 3-2.Fue en una acción polémica ya que previo al centro de Erick Castillo, Carlos Vargas cayó al suelo fulminado por un balonazo en el rostro en disparo de William Mendieta y cuando sus compañeros, incluso el árbitro, volteaban a ver al jugador, vino el tanto juarense.Sin embargo, a los fronterizos no les alcanzó y tienen cuatro fechas sin triunfo con un punto de los más reciente 12, además, de que Gabriel Caballero ha perdido sus tres duelos en Liga como técnico ante Tomás Boy.Este encuentro, registró seis disparos a portería de Mazatlán y tres desviados, mientras que Bravos generó seis remates al marco por tres balones que salieron por fuera.Fernando Hernández Gómez dirigió el encuentro, señaló 31 faltas amonestando a Osuna y Miguel Fraga, del equipo local, así como a José Esquivel, Luis Hernández y Maximiliano Olivera, de la visita.