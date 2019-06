Sacan el orgullo por Coahuila en 21K

Saltillo, Coah.- Los atletas laguneros mostraron su valor en la 21K Coahuila, siendo Juan Joel Pacheco y Argentina Valdereñas, los flamantes ganadores al Mejor Coahuilense de la Gran Carrera de México, mismos que, inclusive, terminaron en el top 10 de las categorías absolutas.Juan Joel Pacheco Orozco finalizó segundo de la rama varonil con tiempo de 1:05.06, tiempo que lo acredita como el mejor representante del estado en esta competición, un aliciente previo a lo que será su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.“Satisfecho sí estoy por este segundo lugar porque mejoré mi tiempo, casi dos minutos en el transcurso de esta carrera, me faltaron algunos detalles que tengo que cuidar pero en general me sentí muy bien y entrenando duro con miras a los Juegos Panamericanos”, indicó.Por su parte, Argentina Valdereñas Cerna finalizó en el sexto sitio de la rama femenil con una marca de 1:21.54, siendo la primera ocasión en su carrera que se corona como la mejor mujer coahuilense en la Gran Carrera de México, un objetivo por el cual trabajó hasta el cansancio, y que por fin se pudo dar.“Es una carrera que ya conozco, es mi sexta edición consecutiva, siempre impone, pero entrenamos para esto, planeamos una estrategia de separar la carrera en tres partes para poder administrarte. Siempre lo había buscado (ser la mejor coahuilense), pero a lo mejor no con el mismo esfuerzo, hice cambios en mis entrenamientos y funcionó”, recalcó.VaronilL. Nombre Proced. Tiempo1 Juan Joel Pacheco Torreón 1:05.062 Juan Alberto Mena Torreón 1:07.583 Daniel Ortiz Torreón 1:09.25Femenil1 A. Valdereñas Torreón 1:21.542 Nora Leticia Rocha Monclova 1:29.203 Elizabeth Cedillo Torreón 1:29.33Saltillo tuvo a sus dos mejores representantes en las figuras de Carlos Urquidi Galaz y Miriam Castillo Espino, quienes se consagraron como los mejores representantes de la capital coahuilense en la 21K Coahuila, un logro de gran relevancia para sus respectivas carreras.Carlos Urquidi Galaz superó por amplio margen a Arturo Esquivel Vásquez en la carrera por ser el mejor saltillense, objetivo que cumplió tras cruzar la meta en 1:12.10, siendo la tercera ocasión que conquista dicho título en la Gran Carrera de México.“Me siento muy contento porque se logró el objetivo que era ganar de nueva cuenta el primer lugar saltillense y feliz por el resultado. A diferencia de las otras ocasiones, hoy el clima jugó un papel importante, arrancamos alrededor de 27 grados centígrados y nos hizo cambiar la estrategia para rendir al máximo”, indicó.Tras haber perdido el título de la Mejor Saltillense el año pasado, Claudia Miriam Castillo Espino vuelve a subir al podio en dicho rubro con una marca de 1:22.24, con el paso de las ediciones, va cobrando mayor fuerza que la ayuda a mejorar su desempeño.“Me sentí muy bien, iba un poquito más rápido de lo que estaba planeado pero me sentí fuerte. Hay muchas diferencias en comparación con las otras veces que he ganado, me siento más fuerte muscularmente, más preparada para fondo, más preparada mentalmente, he pasado por muchas derrotas que me han enseñado algo”, concretó.Absoluto VaronilLugar Nombre Tiempo1 Carlos Urquidi Galaz 1:12.102 Arturo Esquivel 1:13.293 Carlos Guevara 1:13.37Absoluto Femenil1 Claudia Miriam Castillo 1:22.242 Fernanda Solís 1:28.583 Adalia Cantú 1:31.23