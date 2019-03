Sacerdote es apuñalado en una misa transmitida en vivo

Un sacerdote fue apuñalado durante una misa transmitida en vivo el viernes en el Oratorio Saint Joseph en Montreal, la iglesia más grande de Canadá, dijo la policía, que descartó cualquier vinculación con actos terroristas.Las imágenes transmitidas en una estación de televisión católica y recogidas por la cadena CTV mostraron a un hombre en jeans, una parka y una gorra de béisbol blanca acercándose al padre Claude Grou, el rector de la oratoria de Saint Joseph, .El sospechoso fue arrestado en la basílica católica romana poco después, mientras que el sacerdote fue trasladado al hospital y su vida no corre peligro, se informó.Consultada por la AFP la policía precisó que el religioso fue "herido ligeramente en la parte superior del cuerpo" cuando, de acuerdo con testigos citados por las autoridades, "el sospechoso corrió de repente hacia el sacerdote y lo atacó con un cuchillo"."Este es un hecho aislado, no se ha reivindicado nada, no hay nada que vincule el terrorismo a este incidente", declaró a la AFP la portavoz del departamento de policía de la ciudad, Caroline Chevrefils, quien confirmó que el sospechoso estaba siendo interrogado."Qué terrible ataque esta mañana en el Oratorio Saint Joseph ", expresó horas después el primer ministro Justin Trudeau en su cuenta de la redTwitter. "Padre Claude Grou, los canadienses están con usted y le desean una pronta recuperación".Grou fue atacado durante la misa de las 08H30, transmitida en vivo por internet y a la que asistieron cincuenta personas, según los primeros testimonios.El sacerdote se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie y en las imágenes se le ve retroceder mientras agentes de seguridad rodean al agresor, que dejó caer su cuchillo.El religioso fue trasladado al hospital, donde se dijo que su condición era estable.Cuando la policía llegó, el presunto atacante ya había sido reducido por los servicios de seguridad de la iglesia, dijo la portavoz de la iglesia, Céline Barbeau, quien acotó que Grou estaba consciente cuando lo sacaron de la escena."Tenemos la esperanza de que salga adelante" de esta situación, agregó.La iglesia fue acordonada por la policía, pero se esperaba que los servicios se reanudaran más tarde en el día.La policía no reveló los motivos del ataque, pero la portavoz Chevrefils, dijo que el detenido es "conocido por la policía". El sospechoso de 26 años, cuyo nombre no fue revelado, debía comparecer ante el tribunal el sábado.La alcaldesa Valerie Plante calificó el asalto de "acto horrible e inexcusable que no tiene lugar en Montreal", y la policía no reveló el motivo del ataque.Según un asistente a la misa entrevistado por Radio Canadá, el atacante es un hombre "blanco" y de "estatura alta"."Lo vi desenfundando su cuchillo y, corriendo, abalanzarse sobre el padre", testificó Adele Plamondon. "Cuando vi eso, salí gritando para ir a la sacristía y alertar a seguridad"."Pensé que solo iba a arrodillarse frente al altar para orar, como hacen muchas personas", agregó.Según Plamondon, el sospechoso se mantuvo en silencio durante el ataque, pero se veía "muy determinado".Jean-François Lefèbvre, un trabajador de la iglesia, fue testigo de la llegada de la policía. "Me parece una vergüenza, especialmente en lugares tan tranquilos, porque tenemos dos millones de turistas que acuden anualmente al oratorio", dijo a la AFP."Desde la perspectiva de lo que sucedió en Christchurch, todos los lugares de culto pueden ser objetivos", agregó en referencia a los ataques en dos lugares de culto musulmanes en Nueva Zelanda, donde murieron 50 personas.La iglesia de Saint-Joseph mira a Montreal desde la cima de su montaña, como el Sacré-Coeur sobre París, y atrae a dos millones de visitantes cada año.El santuario fue fundado por el hermano André, Alfred Bessette, quien dedicó su vida a ayudar a los enfermos y promover la devoción a Saint-Joseph. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en octubre de 2010.La construcción del enorme santuario comenzó en la década de 1920 y se completó en 1955, diez años después de la muerte del hermano André, a la edad de 91 años.