Sacerdote interrumpe misa para contestar una llamada del Papa

Escuchar Nota

“Hay muchos gritos pidiendo ayuda entre los Sacerdotes; hay muchas heridas, tentaciones y dolor. Somos hijos de nuestro tiempo y nuestra cultura; así que no podría ser de otro modo. Considérenos como parte de las periferias a las que el Papa gusta de atender y custodiar de modo especial.



"Necesitamos propuestas de una formación diferente, desde el Seminario, y luego en el sacerdocio de manera permanente, para caminar hacia la conversión integral, hacia la evangelización de toda nuestra vida, para ser Agentes eficaces en la Mies del Señor. Necesitamos palabras y gestos de aliento que entusiasmen nuestra entrega”.



.- El ritmo de lahabitual se rompió cuando el señor cura percibió en su móvil un llamado importante. Evangeliario y teléfono se asentaban en el ambón cuando, de repente,Ni tardo ni perezoso, el sacerdote puso en altavoz para pasar por el sistema de sonido del templo el saludo con el claro acento del Santo Padre mientras el interlocutor asegura las oraciones por la salud del pontífice, publicó el portalTodavía aguanto…-¿Cómo están sus pulmones?Bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo vos ahora?-Eeh, voy a prepararme para la misa.No, pero digo ¿Qué trabajo tenés?-Ah! Soy párroco en una parroquia de mi diócesis y encargado de cultura, ¿cómo ve?Dale mis saludos a tus feligreses.-Cómo no! Con mucho gusto.La bendición y que recen por mi…¡Cómo no, Santo Padre! Con mucho gusto. Uno abrazo de parte de ellos también y de mi familia.Qué Dios te bendiga mucho eh, me acuerdo mucho de vos.Gracias Santo Padre.Que Dios te bendiga.La singular llamada fue al padre, señor cura, título que se acostumbra entre los fieles de los, de la parroquia depoblación de la diócesis de san Juan de los Lagos cuyo pastor es actualmentenació enen. Ordenado el 21 de mayo de 1988 tuvo funciones pastorales de formación en la diócesis de san Juan de los Lagos. Especialista en teología dogmática por la, fue secretario ejecutivo de laen la. Su hermanotambién optó por el ministerio sacerdotal.fue llamado a prestar su ministerio en elcomo director espiritual. Fue ahí cuando en 2013 inició una amista