Sacerdotes acusados de pederastia en NL, aún sin castigo penal

Ninguno de los seis sacerdotes católicos acusados de pederastia por la propia Arquidiócesis de Monterrey ha recibido castigo de las autoridades, aseguró el arzobispo Rogelio Cabrera López.Indicó que ninguno de los acusados ha recibido una sentencia penal, pero eso sí ellos lo han retirado del ejercicio pastoral por su conducta inapropiada."La autoridad civil no ha castigado a ninguno con cárcel”, compartió el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.Aclaró que las autoridades han tenido conocimiento del tema desde el 2010, no obstante, hasta la fecha, es decir, nueve años después no ha habido sentencia condenatoria porque las autoridades no los han encontrado culpables.La Iglesia sí ha tomado acciones en contra de los señalados. “Hemos dimitido a dos, a un presbítero y a un diácono”, informó.Cabrera López sentenció que todos los casos están ante el Ministerio Público.No se ha castigado a nadie porque los tribunales no han encontrado culpa que amerite cárcel."Nosotros que siempre seremos más duros en nuestras decisiones no nada más vamos a los hechos, sino que también tenemos que prevenir el futuro, hemos decidido y Roma también lo decidió que se dimitieran del orden”, sostuvo.